08 июня 2024, 00:14

«Возможности для бизнеса очень существенны». Председатель Мособлдумы Брынцалов — о развитии Подмосковья

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Какие сегодня в Подмосковье разрабатывают новые меры поддержки предпринимателей и насколько сложно в Московской области запустить свой бизнес, рассказал председатель Мособлдумы Думы Игорь Брынцалов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Брынцалов отметил, что Подмосковье входит в тройку привлекательных для бизнеса регионов, что подтвердили на полях Петербургского экономического форума.

«Регион и страна в целом преодолели этот период. Рост экономики страны в целом более 4%. Мы видим, что экономика страны и региона растет. Только наши показатели говорят о том, что 16% производства рост за первый квартал - это очень серьезные цифры», - отметил Игорь Бырнцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье остается привлекательным для бизнеса регионом. Для этого правительство предпринимает все меры.

«Возможности для бизнеса очень существенны. Все что раньше обсуждалось на бизнес площадках, настал тот период, когда наши предприниматели сегодня активно вкладываются и привлекают инвестиции», - отметил Брынцалов.

При этом в Подмосковье малый и средний бизнес привлекает все новых инвесторов. Компании пользуются разными видами поддержки со стороны правительства Московской области, включая субсидии и отчисления из областного бюджета.

Отдельное внимание Брынцалов уделил проектам импортозамещения. На сегодняшний день регион реализует более 1,1 тысячи проектов на два триллиона рублей. Это почти 28 тысяч рабочих мест. Это порядка 300 проектов из 1,1 тысячи под импортное замещение.

«В 2022 году реализовали 77 проектов, в этом году планируется 85 полностью реализовать, ввести в эксплуатацию», - отметил специалист.

Отдельно Брынцалов подчеркнул, что регион должен идти навстречу бизнесу, в противном случае - инвесторы уйдут в другие регионы.

«Из бюджета регионального даем разные гранды и субсидии на разного рода деятельность», - указал Брынцалов.

В числе мер поддержки - программа «Земля за 1 рубль», льготные условия аренды помещений и прочий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

08 июня 2024, 00:15
Команда из Ногинска выступила на турнире по футболу в Санкт-Петербурге
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Команда спортсменов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ногинская специальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» стала лучшей по итогам отборочных турниров в Московской области. Им выпал шанс поучаствовать в финальном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу среди воспитанников коррекционных школ прошел в Санкт-Петербурге.

В команду от Московской области вошло шесть ребят в возрасте 12-13 лет. Подготовкой футболистов занимался учитель физической культуры Николай Савашинский.

«Российский футбольный союз уделяет очень большое внимание развитию футбола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы решили расширить один из важнейших наших проектов „Футбол в школе“, чтобы он охватывал коррекционные школы. Я благодарю Федерацию спорта ЛИН, Министерство просвещения и Министерство спорта, без которых эти соревнования не состоялись бы. Впереди у проекта „Футбол в коррекционной школе“ долгий и, уверен, успешный путь. Поздравляю всех участников с тем, что вам выпала честь стать первооткрывателями», - сказал Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза.

В финальном этапе турнира приняли участие 20. В играх между собой они выявляли победителей. По итогам всероссийских соревнований команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ногинская специальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заняла шестое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Богородский
07 июня 2024, 21:20
Реестр подведомственных организаций–нарушителей создадут в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Управление противодействия коррупции с правом совещательного голоса теперь будет участвовать в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городских округов Московской области. Такое решение приняли на заседании в региональном правительстве.

Соглашение об участии позволит исключить ряд нарушений и недостатков при организации, подготовке и проведении заседаний комиссий.

Участники встречи также подняли темы нарушений, которые выявили в работе комиссий городских округов Подмосковья и антикоррупционного законодательства в подведомственных организациях Подмосковья.

По итогам заседания Главному управлению региональной безопасности поручено ведение реестра подведомственных организаций и учреждений Московской области. В реестр внесут организации, исходя из количества нарушений, которые выявят правоохранительные органы, а также, исходя из сведений, полученных от граждан и резонансных публикаций в СМИ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коррупция Работа
07 июня 2024, 20:52
Операцию по удалению опухоли головного мозга провели пациентке в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
Врачи-нейрохирурги Подольской областной клинической больницы провели пациентке высокотехнологичную операцию по удалению опухоли мозга. Женщина поступила с эпилептическим приступом.

После проведенных диагностических исследований выяснилось, что в левой височной доле головного мозга у пациентки находится опухоль размером около 25 кубических сантиметров.

«Цель операции - максимально радикальное удаление образования и получение достаточного количества ткани опухоли для определения ее природы. Если выяснится, что это злокачественный процесс, то потребуется дальнейшее лечение у онколога», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.

Он добавил, что наличие в больнице современного оборудования позволяет проводить подобные операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Больницы Врачи
07 июня 2024, 20:32
Систему самоспасения из здания проверили в Павловской школе в Истре
Читайте нас в: Google Новости
В Истре в Павловской школе проверили устройства для эвакуации с высоты. Они изготавливаются в городском округе Истра.

Система самоспасения – это канатно-спусковое оборудование, которое поможет выбраться из окон с высоты до 200 метров. Его применяют в чрезвычайных ситуациях, таких как возгорание или террористические нападения, когда забаррикадированы двери и лестницы.

Испытывали эти устройства на себе специалисты организации-производителя, учителя и директор Павловской школы.

«Оценка, которая нам была дана по итогам испытаний, – отлично. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать возможность оснащения всех наших школ данным оборудованием», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Система самоспасения помогает человеку быстро и безопасно спастись. При проверке 20 человек смогли спуститься всего за пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловская школа стала первой в Подмосковье, где установили такие приспособления.

Школы Истра Эвакуации

Новости по теме