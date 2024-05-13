13 мая 2024, 11:26

Возможность запуска нового речного транспорта проработают в Химках

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковье готовится к старту сезона речной навигации. Куда и как можно добраться, сэкономив время, рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами Минтранса Подмосковья Ксения Шупель.

Речные маршруты в Подмосковье с каждым годом набирают популярность. В 2022 году ими воспользовались около 30 тысяч пассажиров, в 2023 году - около 32 тысяч.

На данный момент в Московской области действует три речных маршрута: на Москве-реке в районе Лыткарина, а также на Оке в Коломне и Серпухове. В ближайшем будущем еще один маршрут появится в Химках.

«Вопрос не быстрый, но в любом случае проработка есть, он решаемый, тем более, что есть потребность», - подчеркнула Шупель.

Маршрут с причала «Лыткарино» является самым популярным в Подмосковье. Жители пользуются им ежедневно, чтобы добраться на работу до промзоны Тураево или до индустриального парка. Время в пути занимает примерно 20 минут.

В этом году причал в Лыткарине немного перенесли. Теперь он находится ниже стадиона «Полет». Это сделали для удобства жителей близлежащих населенных пунктов. Теперь они могут добираться до причала за 15 минут вместо 30.

Отмечается, что проезд по всем маршрутам варьируется от 30 до 100 рублей. Оплатить его можно наличными или банковскими картами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Интервью
13 мая 2024, 15:58
Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемых в избиении семейной пары
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Сообщение о конфликте правоохранители получили во время патрулирования городских улиц.

На место происшествия также прибыли сотрудники регионального отдела полиции. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин. Как выяснилось, у семейной пары произошла ссора с двумя мужчинами, которые не найдя словесных аргументов, набросились на пострадавших с кулаками.

Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Пострадавшие отправились в больницу, а нападавшие - в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Драки Росгвардия Полиция
13 мая 2024, 15:52
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с этого месяца. В Министерстве энергетики региона отметили, что такие меры необходимы для проведения работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Специалисты обновят оборудование на котельных, проведут гидроиспытания, а также модернизируют оборудование на котельных. Данные работы позволят обеспечить качественное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.

С графиком проведения плановых работ можно ознакомиться на интерактивной карте.

Жители Московской области также могут подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
13 мая 2024, 15:51
Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
С 6 по 12 мая парки Подмосковья посетило более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На День Победы в парках провели праздничные программы и концерты, которые посетили 293 тысячи человек. А за четыре выходных дня посещаемость парков составила более одного миллиона человек.

Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Лыткарине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там можно найти экскурсии, концерты и спортивные программы, которые проводятся в городских парках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
13 мая 2024, 15:44
Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия»
фото предоставлено участниками события
Читайте нас в: Google Новости
Первый всероссийский свадебный фестиваль начался на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В первый день свадьбу сыграли свыше 150 пар со всей страны, в том числе из Подмосковья.

В ЗАГС Московской области рассказали, что сыграть свадьбу на выставке «Россия» вызвались две подмосковные пары. Это Иван и Дарья Емельяновы из Королева, Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Молодожены стали участниками масштабного шествия по территории ВДНХ, где женихов и невест сопровождали артисты и музыканты. Затем новобрачные поучаствовали в тематической викторине о семейных традициях и получили награды.

Передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» завершила мероприятие.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал , что этим летом Подмосковье откроет 105 загородных лагерей, где смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы ВДНХ

Новости по теме