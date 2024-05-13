Возможность запуска нового речного транспорта проработают в Химках

Речные маршруты в Подмосковье с каждым годом набирают популярность. В 2022 году ими воспользовались около 30 тысяч пассажиров, в 2023 году - около 32 тысяч.

На данный момент в Московской области действует три речных маршрута: на Москве-реке в районе Лыткарина, а также на Оке в Коломне и Серпухове. В ближайшем будущем еще один маршрут появится в Химках.

«Вопрос не быстрый, но в любом случае проработка есть, он решаемый, тем более, что есть потребность», - подчеркнула Шупель.

Маршрут с причала «Лыткарино» является самым популярным в Подмосковье. Жители пользуются им ежедневно, чтобы добраться на работу до промзоны Тураево или до индустриального парка. Время в пути занимает примерно 20 минут.

В этом году причал в Лыткарине немного перенесли. Теперь он находится ниже стадиона «Полет». Это сделали для удобства жителей близлежащих населенных пунктов. Теперь они могут добираться до причала за 15 минут вместо 30.

Отмечается, что проезд по всем маршрутам варьируется от 30 до 100 рублей. Оплатить его можно наличными или банковскими картами.

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