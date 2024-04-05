Возможность ходить вернули 101-летней пациентке с переломом бедра в больнице Каширы

«Мы провели малоинвазивную операцию, во время которой сопоставили и зафиксировали кости специальным штифтом. Послеоперационный период прошел гладко, без осложнений, и уже на вторые сутки женщина смогла передвигаться с дополнительной опорой», - рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

Через две недели швы сняли. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо и придвигается самостоятельно.

Врачи отметили, что лечение жителей почетного возраста - настоящее искусство, требующее не только соответствующей квалификации травматолога и мастерства анестезиолога, но и несгибаемой воли самого пациента.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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