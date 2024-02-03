Возложение цветов в честь годовщины победы в Сталинградской битве прошло в Бронницах

Тренер по тайскому боксу Иван Савельев продолжает готовить спортсменов к первенству Центрального федерального округа (ЦФО), которое стартует 5 февраля. Савельев является одним из основателей тайской школы бокса в Люберцах во дворце спорта «Триумф».

Большинство его учеников достигли впечатляющих успехов в тайском боксе, став мастерами спорта и заняв призовые места на соревнованиях разного уровня.

«Сейчас мы отрабатываем скрутки, вводим в тренировки больше клинча, когда боец „связывает“ действия противника, фиксируя его руки и удерживая его на ближней дистанции. Это самый сложный элемент в тайском боксе, чтобы побороть, нокаутировать противника», - поделился Иван Савельев.

Безопасность спортсменов - важный аспект как на тренировках, так и на соревнованиях. Перед боем тайские боксеры надевают специальную защиту, включающую бандаж, каппу, жилет, перчатки и налокотники.

Спортсмены отмечают, что зал во дворце спорта «Триумф» является лучшим в городском округе. Здесь есть современный ринг, который создает атмосферу настоящего поединка. Школа тайского бокса в Люберцах получила такую возможность благодаря поддержке администрации города и финансированию поездки на предстоящие соревнования.

Тренер Иван Савельев добавил, что победа на первенстве ЦФО откроет дорогу люберецким спортсменам в национальную сборную России. Для всех его учеников это является главной целью на сегодняшний день.

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