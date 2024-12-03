Возгорание строительного мусора потушили в луховицком поселке Каданок

Практика поддержки одного из секторов малого и среднего предпринимательства, реализованная инвестиционным блоком правительства Московской области, признана одной из лучших в 2024 году. Рейтинг сформировали в Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Программа Московской области, вошедшая в список лучших, касается поддержки малого и среднего бизнеса в сфере нестационарной торговли. Участки для открытия такого предпринимательства стали предоставлять без торгов, упростили процесс подключения объектов к сетям и разработали целевые программы поддержки. В итоге инвестиционная привлекательность нестационарной торговли заметно выросла.

Предпринимателям региона доступны субсидии до пяти миллионов рублей при покупке мобильного торгового объекта. Кроме того, можно получить льготный заем до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, а также поддержку в продвижении своего бизнеса.

«Предпринимателям региона выдано порядка 100 миллионов рублей в виде льготных кредитов. Мы в 10 раз сократили срок заключения договора на размещение мобильного торгового объекта в Подмосковье - теперь он занимает всего семь дней. Благодаря программе поддержки, в регионе открыли уже более 250 мобильных пунктов быстрого питания», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%. Поэтому поддержка этого сектора экономики остается одной из главных задач региона.