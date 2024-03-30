30 марта 2024, 18:46

Воздушный крестный ход совершили в небе над Клином

Администрация Клин г.о.
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Воздушный крестный ход состоялся в Клину. В небо над городом подняли икону «Спас Нерукотворный», которую президент Владимир Путин подарил Воздушно-космическим силам России.

Икона «Спас Нерукотворный» была передана Главному командованию ВКС России президентом страны Владимиром Путиным 21 февраля 2024 года на церемонии награждения военных частей ВКС РФ на аэродроме Чкаловский.

15 марта икону передали Храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - Главному Храму Воздушно-космических сил, где в мероприятии приняли участие ветераны военной службы, военнослужащие ВКС, их семьи, гражданский персонал Минобороны РФ и сотрудники Центрального опытно-конструкторского бюро ВКС.

В феврале 2024 года военную часть в Клине посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил благодарность вертолетчикам за их службу.

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Список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» сегодня поднялся в небо над Клином. Командование подразделения армейской авиации совместно с представителем Клинского благочиния совершили облет территории городского округа Клин.

Протоиерей Игорь (Ковалев), настоятель Преображенского храма в селе Борозда и бывший выпускник высшего военного авиационного училища летчиков, молился за защиту земли России и за помощь военнослужащим во время полета над городом.

Клин Владимир Путин
30 марта 2024, 18:43
Обращение о присвоении Красноармейску звания города трудовой доблести направят Путину
Пресс-служба Московской областной думы
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Мособлдума рассмотрела обращение к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Красноармейску. Соответствующее предложение выдвинули органы местного самоуправления из Пушкинского городского округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил отдельное внимание на то, что жители Красноармейска внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они проявили трудовой героизм и показали истинную самоотверженность, что подтверждается документально.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов пояснил, что данное звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы. Он отметил роль коллектива Государственного союзного конструкторского бюро № 47 и работников Софринского артиллерийского полигона в обеспечении успешного производства военной продукции, которая помогла приблизить победу.

В заключение председатель Мособлдумы напомнил, что звания городов трудовой доблести носят Ступино, Подольск, также Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Мособлдума Владимир Путин Красноармейск
30 марта 2024, 18:01
Мособлдума приняла закон о поддержке среднего профессионального образования
Пресс-служба Московской областной думы
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Мособлдума в ходе 80-го заседания приняла закон, направленный на поддержку среднего профессионального образования в Московской области. Он предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета организациям, которые передают бесплатно имущество учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что такая налоговая льгота поможет промышленным предприятиям активнее сотрудничать с колледжами.

«Предприятия смогут безвозмездно передавать оборудование, на котором студенты будут обучаться, и при этом уменьшить налоговые платежи», - отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов добавил, что это позволит создать необходимую базу для обучения студентов в образовательных учреждениях и обеспечит предприятия квалифицированными кадрами.

Налоговый вычет будет предоставляться учебным заведениям, которые готовят слесарей, токарей, операторов станков, машинистов и другие востребованные специальности.

Инвестиционный налоговый вычет будет осуществляться налоговыми организациями по налогу на прибыль.

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Льготы Законы Мособлдума Студенты Образование
30 марта 2024, 17:59
Мособлдума упростила получение льгот на социальную газификацию для семей погибших участников СВО
Телеканал «360»
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Мособлдума в ходе 80-го заседания приняла в третьем чтении закон, который упрощает процедуру получения льготы в рамках социальной газификации для семей погибших участников СВО. О его значимости рассказал Игорь Коханый.

Закон предусматривает возможность членам семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших во время проведения специальной военной операции, получить компенсацию на сумму до 80 тысяч рублей на оплату газового оборудования и работы по газификации дома.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый пояснил, что ранее для получения льготы требовалось, чтобы участник СВО имел место жительства в доме, который планируется газифицировать или же был зарегистрирован по месту службы в воинских частях или войсках Росгвардии на территории Подмосковья.

Он подчеркнул, что теперь это условие исключается, что значительно облегчит получение поддержки в виде льготы.

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Льготы Законы Мособлдума Социальная газификация
30 марта 2024, 17:24
Мособлдума увеличила размер выплат при оказании экстренной соцпомощи до 3 миллионов рублей
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Мособлдума на 80-м заседании приняла закон об увеличении размера выплат при оказании экстренной социальной помощи. Выплаты получат семьи погибших и пострадавшие в «Крокус Сити Холле». Теперь предельная сумма составляет три миллиона рублей, вместо прежних двух миллионов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее было принято решение о выделении выплат в размере трех миллионов рублей семьям погибших при теракте в Красногорске, пострадавшим в стационарах предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей, а гражданам, получившим амбулаторное лечение - по 500 тысяч рублей.

«Мы должны быть рядом и помогать людям», - указал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул важность незамедлительного реагирования депутатов на обращения и запросы граждан по данному вопросу.

Дополнительно было установлено, что дети, потерявшие одного или обоих родителей в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты в размере 17,2 тысячи рублей.

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Законы Депутаты Мособлдума

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