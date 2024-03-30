Воздушный крестный ход совершили в небе над Клином

Читайте нас в:

Икона «Спас Нерукотворный» была передана Главному командованию ВКС России президентом страны Владимиром Путиным 21 февраля 2024 года на церемонии награждения военных частей ВКС РФ на аэродроме Чкаловский.

15 марта икону передали Храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - Главному Храму Воздушно-космических сил, где в мероприятии приняли участие ветераны военной службы, военнослужащие ВКС, их семьи, гражданский персонал Минобороны РФ и сотрудники Центрального опытно-конструкторского бюро ВКС.

В феврале 2024 года военную часть в Клине посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил благодарность вертолетчикам за их службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» сегодня поднялся в небо над Клином. Командование подразделения армейской авиации совместно с представителем Клинского благочиния совершили облет территории городского округа Клин.

Протоиерей Игорь (Ковалев), настоятель Преображенского храма в селе Борозда и бывший выпускник высшего военного авиационного училища летчиков, молился за защиту земли России и за помощь военнослужащим во время полета над городом.