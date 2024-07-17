17 июля 2024, 12:48

«Вовремя зажигать сигнальные огни». Андрей Воробьев — о модернизации теплосетей в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

В Подмосковье реализуют беспрецедентно большую программу модернизации систем теплоснабжения, сообщил Андрей Воробьев. Это одна из магистральных отраслевых тем, добавил губернатор и рассказал о значимом сотрудничестве с «Газпромом».

«Лето в разгаре. Готовь сани летом, как русская пословица говорит. Поэтому, прежде чем перейти к анонсу нашей повестки, я обращаю внимание на магистральные темы отраслевиков, которые имеют для нас принципиально важное значение. И, безусловно, первая из них - ЖКХ», - сказал Воробьев на заседании областного правительства.

Накануне, по словам главы Подмосковья, прошел большой разговор с «Газпромом».

«На следующей неделе предложено провести совещание. У нас есть госпрограмма. Есть концессия, и мы ее умышленно разделяем, чтобы в партнерстве работать с „Газпромом“ по ключевым городским округам. Здесь наиболее ответственная, большая и масштабная работа - Солнечногорск и Воскресенск», - объяснил Андрей Воробьев.

В Московской области одновременно реализуют крупные проекты по модернизации котельных и управляющих компаний. Изжившие себя стандарты уйдут в прошлое.

Губернатор призвал всех отраслевиков вспомнить прошедшую зиму, когда в Подмосковье были значимые проблемы со сбоями в частных котельных.

«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. Думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает важность этого вопроса», - заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление Газпром Ремонтные работы
17 июля 2024, 13:36
Подмосковье устранило 70% недостроев и заброшенных зданий — Андрей Воробьев
Читайте нас в: Google Новости
Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать уже около 70%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Снос аварийных, заброшенных и не подлежащих восстановлению построек в Подмосковье продолжается. Такие помещения портят облик городов, отметил губернатор.

«Напомню, что пять лет назад таких в Московской области было 10 с лишним тысяч. И порядка 70% удалось решить. Пока есть на виду заброшенные здания, которые портят города, мы должны не просто добиваться судебных решений, убирая эти недоразумения, но и дальше сносить», - объяснил Андрей Воробьев.

На месте прежде заброшенных построек должны появляться парки и скверы, подытожил глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Андрей Воробьев
17 июля 2024, 13:28
Итоги конкурса «Охрана труда в действии» подведут в Подмосковье 11 сентября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Отбор заявок на фотоконкурс «Охрана труда в действии» завершился в Подмосковье. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 11 сентября.

К участию в конкурсе принимались по 5-6 фотографий и сюжеты, которые связаны с охраной труда. Одно из требований - работы должны были быть выполнены в хорошем разрешении. При этом стать участником мог абсолютно любой желающий.

Конкурсанты, чьи заявки и работы были одобрены, примут участие в открытом голосовании, которое запланировано на период с 15 июля по 11 августа. Оно пройдет на официальной странице общественной кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте».

Лучшие 50 работ разместят в печатном формате на площадке ВНОТ-2024.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день. При помощи сервиса жители и гости региона могут подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы
17 июля 2024, 13:04
Музыкальный проект «От классики до джаза» стартовал в Воскресенске
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное открытие традиционного музыкального фестиваля «От классики до джаза». Мероприятия в его рамках будут проходить каждую пятницу до середины августа.

На концертах исполняют не только арии из опер и оперетт прошлого столетия, но и современные произведения. Музыканты будут выступать в различных жанрах.

Первый концерт в этом году открыла арт-группа Vivat. Ее солисты исполнили гимн Воскресенска. Также на сцене выступили представители оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Отметим, что проект «От классики до джаза» существует в Воскресенске уже более 10 лет. Концерты на главной сцене парка Кривякино в этом сезоне ждут зрителей каждую пятницу до 16 августа.

Новости Подмосковья можно обсудить в « Суперчате 360 ».

Концерты Воскресенск Парки
17 июля 2024, 13:03
Больницу в Воскресенске укомплектовали современным оборудованием
Администрация г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Новое медицинское оборудование продолжает поступать в больницу Воскресенска. Так, в первом полугодии учреждение укомплектовали современной медтехникой на сумму более 21 миллиона рублей.

Дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения поступили в больницу Воскресенска. Это электрохирургический аппарат, аппарат для диагностики заболеваний ЛОР-органов, универсальная офтальмологическая хирургическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, системы эндоскопической визуализации для эндовидеохирургии и цистоскопии и набор инструментов для пластической хирургии.

С помощью этого оборудования можно эффективнее диагностировать заболевания и лечить их.

Отметим, что в начале 2024 года в больнице также открылось отделение роботизированных эндоскопических операций.

Новости Подмосковья можно обсудить в « Суперчате 360 ».

Здравоохранение Больницы Воскресенск

Новости по теме