«Вовремя зажигать сигнальные огни». Андрей Воробьев — о модернизации теплосетей в Подмосковье

«Лето в разгаре. Готовь сани летом, как русская пословица говорит. Поэтому, прежде чем перейти к анонсу нашей повестки, я обращаю внимание на магистральные темы отраслевиков, которые имеют для нас принципиально важное значение. И, безусловно, первая из них - ЖКХ», - сказал Воробьев на заседании областного правительства.

Накануне, по словам главы Подмосковья, прошел большой разговор с «Газпромом».

«На следующей неделе предложено провести совещание. У нас есть госпрограмма. Есть концессия, и мы ее умышленно разделяем, чтобы в партнерстве работать с „Газпромом“ по ключевым городским округам. Здесь наиболее ответственная, большая и масштабная работа - Солнечногорск и Воскресенск», - объяснил Андрей Воробьев.

В Московской области одновременно реализуют крупные проекты по модернизации котельных и управляющих компаний. Изжившие себя стандарты уйдут в прошлое.

Губернатор призвал всех отраслевиков вспомнить прошедшую зиму, когда в Подмосковье были значимые проблемы со сбоями в частных котельных.

«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. Думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает важность этого вопроса», - заключил Воробьев.

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