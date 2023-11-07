Востребованность услуг по земельным вопросам выросла в Подмосковье
С начала года жители Московской области воспользовались госуслугами по земле свыше 216 тысяч раз. В региональном министерстве имущественных отношений отметили, что за год показатели выросли на четыре тысячи.
«Рост, безусловно, связан с цифровизацией государственных услуг земельно-имущественного комплекса. Технологии дают возможность получать госуслуги проще, быстрее и удобнее», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В число самых популярных услуг вошли: перераспределение земель, предварительное согласование предоставления участков и предоставление земли в аренду и собственность.
Напомним, услуги можно получить на региональном портале в разделе «Земля и стройка» - «Имущественные отношения».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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