Востребованность онлайн-услуг Комлесхоза Подмосковья выросла на 19% с начала года
Жители Московской области могут получить услуги Комлесхоза онлайн. Так, с начала года ведомство рассмотрело 22,8 тысячи пакетов документов, поступивших электронно, что на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов уточнил, что цифровизация услуг направлена на то, чтобы процесс подачи документов был прост и понятен, а также занимал меньше времени.
Комлесхоз Московской области оказывает 18 госуслуг. С начала года самыми популярными стали подача отчетов об использовании лесов, приведение в соответствие сведений Государственного лесного реестра и Единого госреестра недвижимости, а также прием лесных деклараций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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