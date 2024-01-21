21 января 2024, 13:33

Восточный дублер МКАД и Пироговскую хорду сдадут до конца года — Воробьев

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году — участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году - участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прямо сейчас в области строят еще 40 больших дорог, некоторые откроют уже в этом году. Одна из них - трасса ЮЛА, протяженность которой составляет 45 километров. Дорога пролегает через четыре городских округа.

«Ленинский, Балашиха, Лыткарино, Люберцы - там мы закончим в этом году, ближе к концу. По сути, это дублер МКАД. Еще одна важная дорога в Мытищах - Пироговская хорда, которую сдадут в конце 2024 года. И другие объекты, которые строятся, в частности развязка в Вяземах на ЦКАД, позволят беспрепятственно ездить по этому маршруту», - заявил губернатор Московской области.

За выполнением работ ведется жесткий контроль.

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Андрей Воробьев Дороги
21 января 2024, 14:11
«Полностью отказались от приобретения автобусов малого класса». Воробьев — об обновлении автопарка
Пресс-служба губернатора Московской области
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Более 500 автобусов заменят в Московской области в 2024 году. Новые машины будут оснащены современными технологиями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закупают и автобусы, сделанные в Подмосковье на легендарном заводе ЛИАЗ. Все новые машины оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

«Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса - маленьких автобусов. Они не удовлетворяют жителей. Есть запрос на большие автобусы и средние, но никак не на маленькие», - сообщил Андрей Воробьев.

Для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров автобусы оснащены механическими аппарелями, а в салонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.

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Андрей Воробьев Автобусы
21 января 2024, 13:23
«Стареемся всегда найти решение». Воробьев — о проблеме запаркованных дворов при уборке территорий от снега
Пресс-служба губернатора Московской области
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Во время каждого снегопада в Подмосковье проводят мобилизацию дорожных служб. На расчистку федеральных и муниципальных трасс выходят больше двух тысячи единиц специальной техники. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что сейчас коммунальные службы ведут очистку придомовых территорий. Работы идут по утвержденной схеме: уборка важных центральных тротуаров и выходов из подъездов.

«После такого снегопада, порядка 20 сантиметров выпало, требуется и серьезная мобилизация и, конечно, время», - указал Воробьев.

Половина специального транспорта работает в круглосуточном режиме. Проблемы возникают с дворами, где припаркованы машины жильцов. Но при содействии управляющих компаний автовладельцы всегда идут навстречу.

«С трудом чистим, испытываем сложности, но стареемся всегда найти решение вместе с управляющей компанией и жителями», - добавил губернатор.

Ежедневно по дорогам Московской области перемещаются более двух миллионов человек, поэтому на руководстве региона лежит ответственность, чтобы никаких проблем не было. Каждое обращение, жалоба или комментарий поступает в информационный центр Подмосковья. Такая обратная связь с жителями позволяет оперативно принимать решения по самым разным вопросам на всех уровнях и в самые сжатые сроки.

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Андрей Воробьев Дороги Машины Снегопад
20 января 2024, 21:30
Команда Подмосковья одержала победу над Федерацией шахмат Москвы
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Товарищеский матч между Федерациями шахмат Московской области и Москвы состоялся в отеле «Националь» 19 января. Победу одержала команда Подмосковья.

Наибольшее количество очков внес в копилку Московской области Сергей Карякин. Единственному, кто смог сыграть вничью с этим чемпионом мира, оказался Василий Папин. Остальные партии выиграл президент Федерации шахмат Московской области. Второе место занял Игорь Ягупов, а третьей стала Екатерина Смирнова.

В команде Федерации Москвы наиболее успешно выступил Владимир Добров. Второе место занял Сергей Смагин, а третье - Артем Ахметов.

Команда победителей получила кубок с памятной надписью, а все участники получили подарки от Федерации шахмат Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил Алексея Кондаранцева и Федерацию шахмат Москвы за теплый прием.

«Ждем ответного визита в Подмосковье в следующем году!» - добавил Дмитрий Абаренов.

В составе команды Московской области выступили такие известные шахматисты, как Дмитрий Абаренов, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин, исполнительный директор Федерации Альберт Миннуллин и другие.

Соперниками подмосковной команды были представители Федерации шахмат Москвы, включая лидера Департамента спорта Алексея Кондаранцева и президента Федерации Сергея Лазарева.

В первой части турнира команда Московской области уступала, но позднее шахматисты из Подмосковья смогли сравнять счет и выиграть в итоге.

Спортсмены
20 января 2024, 20:29
Победителей марафона «Николов Перевоз ВЕЛО1» наградили в Подмосковье
Рой Евгений Александрович
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Лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» провели в Московской области. В ходе упорной борьбы победу одержал спортсмен из Сыктывкара Ермил Вокуев.

Всего 330 опытных лыжников приняли участие в марафоне, который проходил на дистанции в 56 километров от Яхромы до Дубны. Одним из новичков в гонке был Ермил Вокуев, но это не помешало ему значительно опередить своих соперников и финишировать с большим отрывом.

«Трасса - отличная. С погодой тоже повезло», - поделился Ермил Вокуев своими впечатлениями.

Во время гонки он настойчиво преследовал Алексея Шемякина, который опережал всех. К концу забега Ермил Вокуев тактически переиграл своего соперника и смог выйти вперед. Борьба за третье место разгорелась между Максимом Черезовым и Дмитрием Кондрашовым, но быстрее к финишной черте пришел Черезов.

«Я в прошлом году также участвовал в гонке из Дмитрова в Дубну. И тогда тоже был третьим. Учитывая, что марафон бежали более 300 спортсменов, попасть в тройку лучших - это для меня победа», - поделился своей радостью Максим Черезов.

Победителей марафона наградили медалями и денежными призами от организаторов. Кроме того, спортсмен, который пришел последним, получил утешительный приз от спонсора марафона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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