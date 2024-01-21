Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году - участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прямо сейчас в области строят еще 40 больших дорог, некоторые откроют уже в этом году. Одна из них - трасса ЮЛА, протяженность которой составляет 45 километров. Дорога пролегает через четыре городских округа.

«Ленинский, Балашиха, Лыткарино, Люберцы - там мы закончим в этом году, ближе к концу. По сути, это дублер МКАД. Еще одна важная дорога в Мытищах - Пироговская хорда, которую сдадут в конце 2024 года. И другие объекты, которые строятся, в частности развязка в Вяземах на ЦКАД, позволят беспрепятственно ездить по этому маршруту», - заявил губернатор Московской области.

За выполнением работ ведется жесткий контроль.

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