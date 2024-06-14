Восстановление дома в Балашихе после взрыва газа прошлой осенью завершится в 2024 году

Сегодня отстроен третий подъезд, который был полностью разрушен. Сейчас идет капитальный ремонт 1, 2, 4 и 5-го подъездов, полная замена инженерных коммуникаций. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к кровле и черновой отделке третьей секции.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что при взрыве погибли семь человек - пять жителей и два спасателя. Экстренные службы оперативно отработали. Совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта Московской области специалисты приступили к восстановлению дома и на данный момент готовность составляет 70%.

О том, как идет перепланировка, проводят вентиляцию и газ в квартиры, жители обсудили на личной встрече с Сергеем Юровым. Завершить восстановление работ планирую уже в этом году.

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