08 января 2024, 15:32

Восстановительные работы системы центрального отопления начали в 10 домах Химок

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В Химках аварийные бригады начали восстанавливать отопление в 10 домах. Жители нескольких районов округа пожаловались в понедельник на отсутствие тепла и горячей воды.

В частности, без благ цивилизации в морозную погоду остались жильцы 10 домов на улицах Гоголя, Молодежной, Союзной, Лавочкина, Маяковского, Победы и на Юбилейным проспекте.

В пресс-службе администрации городского округа Химки сообщили, что по всем адресам специалисты УК и ТСК «Мосэнерго» устраняют неполадки в системе центрального отопления. Работы планируют завершить в течение одного-двух дней. Финальный срок - 10 января.

В ведомстве отметили, что по возможности работы в некоторых домах закончат досрочно. Энергетики выезжают по каждому из адресов, чтобы лично проверить и проинформировать жильцов.

Для жителей Химок работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: +7 (495) 793-01-01. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номерам горячей линии ТСК «Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав также проверил работу городских котельных , а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

ЖКХ Химки Отопление
08 января 2024, 16:20
Электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада восстановили
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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Речь идет о населенных пунктах Носырево и Кузнецы. Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии из-за перегрузки, уточнили в ведомстве.

В целом ситуация с электроснабжением в зоне ответственности компании «Россети Московский регион» оставалась стабильной в новогодние праздники. Энергетики круглосуточно находились на своем профессиональном посту и оперативно отрабатывали точечные отключения по заявкам абонентов.

«Специалисты непрерывно контролируют работу электросетевого комплекса для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», - подчеркнули в Минэнерго.

Бесперебойную работу электросетей в Подмосковье обеспечивают 104 бригады из 312 человек, 98 передвижных электростанций и 58 единиц техники.

Электричество Павловский посад
08 января 2024, 15:12
Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных после жалоб жителей
Freepik
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу городских котельных, а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

Джеглав проверил отопление в домах № 1 и № 28 на улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, № 15 по улице Ленина и № 11 по улице Строителей. Жильцы перечисленных адресов рассказали, что в квартирах тепло, в некоторых помещениях открывают форточки для проветривания.

Вместе с замглавы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым Джеглав проверил котельные № 1 и № 2 в Лосино-Петровском. Мещеряков отметил, что первая - работает в штатном режиме, 70 градусов на выходе, жалоб от жителей нет.

Он добавил, что в деревне Мизиново ситуация с отоплением жилых домов сложнее, чем в городе. Это связано со сниженным давлением холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск». При этом котельная работает, у нее 69 градусов на выходе. Сейчас включили глубинный насос. Глава округа Сергей Джеглав лично контролирует ситуацию.

«В течение праздничных дней поступали жалобы на недостаточное отопление. Нас беспокоила котельная 8/15 в Лосино-Петровском. Некоторые жители писали, что в городе нет отопления, это не так. Котельная работала в праздничные дни без остановки», - отметил Джеглав.

Он уточнил, что сейчас в котельной работают два котла на 77 градусов. Проверку провели в двух ближайших домах, средней части города и дальних зданиях. Во всех объектах столбики термометра показывали выше 18 градусов. Исключением стал лишь дом № 6 на улице Кирова, где температура в 17,5 градуса не соответствует нормативу.

Во время посещения дома № 1 на улице Гоголя жильцы сообщили, что с утра подача тепла нормализовалась. Причиной холодов в квартирах были неполадки на котельной квартала 8/15 - в одном из пароводогрейных котлов выявили течь. Однако специалистам удалось быстро переключить основной котел на резервный. После этого показатели котельной приблизились к норме.

ЖКХ Отопление
08 января 2024, 14:20
Кулинарные изыски Подмосковья представили на выставке «Россия» в Доме русской кухни
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В Доме российской кухни на ВДНХ отпраздновали Рождество. На выставке-форуме «Россия» продемонстрировали богатство кулинарного и гастрономического наследия Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«По итогам 2023 года мы отмечаем рост числа предприятий общественного питания. Количество кафе и ресторанов выросло на 6%, всего открылось порядка 450 новых заведений. Мы создаем хорошую почву для развития отрасли в регионе», - отметил глава министерства Владислав Мурашов.

Он уточнил, что 7 января Московская область стала участником мероприятия выставки «Россия» в Доме русской кухни. Подмосковные представители представили яркую программу, мастер-классы и дегустации. На форуме специалисты смогли обменяться опытом, а также приготовить вкусные блюда.

На празднике от Московской области участвовал шеф-повар Арт-кафе «Театро» Олег Коробань из Звенигорода. Он научил посетителей готовить три блюда русской кухни по традиционным подмосковным рецептам. Создатель аквафермы «Астапово» из Луховицкого района Александр Петров провел мастер-класс, на котором показал, как готовят фермерскую рыбу - мраморного сома, а также фирменный суп.

Призер Всероссийского конкурса 2023 года «Женщины в АПК», основатель эко-фермы ОГО-ROD из Серпухова Наталья Федорова представила для дегустации свою продукцию, в том числе пастилу, халву, мармелад и пряники. Она также провела урок по приготовлению яблочного уксуса.

Выставка «Россия» на ВДНХ в Москве открылась после технического перерыва 3 января. Накануне ее посетили 156 тысяч человек.

Выставки ВДНХ Выставка-форум «Россия»
08 января 2024, 13:26
Проблемы с отоплением в Павловском Посаде устранят в скором времени
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В Павлово-Посадском городском округе в ближайшее время решат проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Отопление в населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье восстановят сегодня днем, отметили в ведомстве. В эти населенные пункты уже вернули электричество.

«Отключение электроэнергии связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания», - объяснили в Минэнерго.

Известно, что жители остались без света около 03:00 часов по московскому времени, а восстановили его уже в 04:00. Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» Накануне энергетики компании «Россети Московский регион» наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске. Специалистам не помешали даже сильные морозы, которые обрушились на Подмосковье.

Электричество Отопление Павловский посад

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