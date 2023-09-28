Воспитатели Подольска получили грамоты губернатора и награды в свой профессиональный праздник

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Награждение приурочили ко Дню воспитателя, который отмечают 27 сентября.

«Время идет вперед. Когда-то были просто детские учреждения. Теперь все детские сады входят в образовательный комплекс общеобразовательных учреждений, первая ступенька. Задача, которую перед нами ставит наше правительство, жизнь, родители, - это не только присмотр за детьми, но и, самое главное, - воспитание», - подчеркнула Ропот.

Учитель-логопед школы № 16 Татьяна Митина призналась, что воспитание и обучение подрастающего поколения для нее - не просто слова. Педагог проработала в сфере образования более 50 лет, на пенсию ушла всего несколько месяцев назад.

«Сегодня была на работе. Дети обступили, родители звонят. Приятно. Наша работа очень трудна, но хороша тем, что ты сразу видишь результаты. Позанимался с ребенком и видишь - он усвоил цвет, начал говорить, социализировался», - поделилась Митина.

Для торжественного награждения выбрали детский сад «Жар-птица», который относится к школе № 32. В нем отметили 15 специалистов - логопеды, воспитатели, нянечки и инструкторы по физической культуре.

Директор школы Светлана Тутхватулина отметила, что в 2023 году детский сад победил в конкурсе и получил статус региональной инновационной площадки по направлению «Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды».

«Это стало возможным благодаря работе коллектива под руководством Ирины Санжаревской», - обратила она внимание.

Всего в Подольске 49 детских садов, включая частные. В них обучаются почти 19,5 тысячи детей от полутора до семи лет.

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