18 июля 2024, 12:48

Воспитатели из Ногинска стали лауреатами педагогического конкурса

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Педагоги центров образования № 21 и «Богородский» в Ногинске приняли участие в региональном образовательном конкурсе «Лучший детский сад». Оба коллектива заняли призовые места и стали лауреатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Конкурс проходил среди образовательных организаций Московской области в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Участие в нем приняли более 50 образовательных организаций из 39 муниципальных образований Подмосковья.

Педагоги из Ногинска поделились с коллегами опытом по воспитанию духовно-нравственных, культурных и социальных ценностей у детей, а также рассказали о достижениях ребят на всероссийских и региональных конкурсах.

Учителя Детские сады Богородский конкурсы Образование
18 июля 2024, 12:54
Управляющим компаниям в Воскресенске поручили устранить недочеты во дворах
Администрация г.о. Воскресенск
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Коммунальщикам в Воскресенске напомнили о требованиях по содержанию дворов. Сотрудникам управляющих компаний поручили окосить траву и благоустроить придомовые территории.

Обход двух улиц в микрорайоне Новлянский провели заместитель главы городского округа Воскресенск Эдуард Усов, директор управляющей компании «Новлянский квартал», а также представители территориального отдела и муниципального учреждения «БИО».

Профильным специалистам поручили привести в порядок элементы детской игровой площадки и скамейки. Сотрудников «Газпром теплоэнерго МО» обязали устранить мелкие аварии и окосить траву вдоль теплосетей. А рабочие из управляющих компаний должны будут довести до жителей информацию по установке домофонов в подъезды, а также обновить данные на информационных щитах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
18 июля 2024, 12:47
Схему мошенничества с поддельными документами ФСБ раскрыли в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Новый тип мошенничества зафиксировали на территории Московской области. Злоумышленники фальсифицируют документы Федеральной службы безопасности — бланки, печати, письма и подписи, а затем отправляют поддельные уведомления организациям.

В фальшивых документах утверждается, что проводится проверка в отношении организации для выявления утечек информации и связей с иностранными агентами и спецслужбами других стран. Руководству компаний поручается сообщить сотрудникам о том, что им позвонят кураторы от ФСБ.

Целью мошенников является получение конфиденциальной корпоративной информации и вымогательство денег от сотрудников и руководства.

Представители ГУРБ Московской области призывают граждан быть бдительными и напоминают, что запросы и письма от государственных органов поступают только через официальные каналы коммуникации, правоохранительные органы не проводят опросы по телефону и не требуют переводов денег.

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Мошенничество
18 июля 2024, 12:35
Дворы в поселке Горбольницы № 45 отремонтируют к концу июля
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Благоустройство дворовой территории в поселке Горбольницы № 45 близится к завершению. Работы у домов № 3, № 9 и № 11 закончат на следующей неделе.

Сейчас во дворе ведется асфальтирование проездов и парковок. Площадь ремонтируемого покрытия составляет 3483 квадратных метра.

Рабочие установили новые бордюры и детскую площадку. Также сделали новые тротуары, подходы к подъездам и подготовили основание для парковок. Кроме того, по просьбе жителей построена дополнительная пешеходная дорожка. Подрядчик сохранил цветники вдоль дороги. Работы завершатся через неделю. Готовность объекта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Жители обсудили с руководством муниципалитета работу автобусного маршрута № 13, открытие аптечного пункта на территории больницы, посадку молодых сосен, установку ограждения на детской площадке и 20 лавочек.

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
18 июля 2024, 12:31
Экскурсию для детей провели в Химках ко Дню пожарного надзора
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экскурсию для школьников провели в Химках в День государственного пожарного надзора. Детям рассказали об истории формирования ведомства, работе пожарных и показали специальное снаряжение.

День государственного пожарного надзора МЧС России посвящен тем, кто помогает обеспечивать безопасность граждан. Специалисты ежедневно контролируют соблюдение мер пожарной безопасности на социально значимых объектах, ликвидируют возгорания и помогают пострадавшим.

Трудовой коллектив пожарного надзора включает сотни сотрудников: специалисты по профилактическим работам, пожарно-спасательные отделы, МЧС, «ХимСпас». Они регулярно патрулируют улицы округа и места общего пользования.

Напомним, что соблюдение правил пожарной безопасности - личная ответственность каждого гражданина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спасатели Химки МЧС РФ

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