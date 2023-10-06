Воспитателем года стала педагог из Дмитрова Дарья Глебова
Победительница всероссийского конкурса «Воспитатель года» стала воспитатель детского сада № 86 в Дмитровском округе Дарья Глебова. Она рассказала о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Встреча проходила в дистанционном режиме, но была очень интересной. В основном говорили о развитии школьного образования, но президент сказал, что сейчас разрабатывается большой национальный проект по развитию и дошкольного образования», - рассказала педагог.
По ее словам, очень хорошо, что в Кремле уделяют внимание дошкольному образованию.
«Я была потрясена и обрадована, когда меня встретили на вокзале по возвращению из Волгограда мои коллеги, мои дети и их родители. Они специально приехали рано утром в Москву, чтобы первыми поздравить меня с победой» - рассказала Дарья.
После встречи с президентом Дарья приняла участие в торжественном концерте ко Дню учителя, который прошел в Кремлевском дворце.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.
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