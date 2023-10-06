Воспитателем года стала педагог из Дмитрова Дарья Глебова

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«Встреча проходила в дистанционном режиме, но была очень интересной. В основном говорили о развитии школьного образования, но президент сказал, что сейчас разрабатывается большой национальный проект по развитию и дошкольного образования», - рассказала педагог.

По ее словам, очень хорошо, что в Кремле уделяют внимание дошкольному образованию.

«Я была потрясена и обрадована, когда меня встретили на вокзале по возвращению из Волгограда мои коллеги, мои дети и их родители. Они специально приехали рано утром в Москву, чтобы первыми поздравить меня с победой» - рассказала Дарья.

После встречи с президентом Дарья приняла участие в торжественном концерте ко Дню учителя, который прошел в Кремлевском дворце.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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