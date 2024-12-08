08 декабря 2024, 18:50

Воспитанников Школы юных рыболовов в Подольске научили вязать узлы из лески

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В библиотеке № 26 городского округа Подольск для воспитанников Школы юных рыболовов провели занятие по вязанию узлов из лески. Секретами подготовки снастей поделился чемпион Московской области по ловле поплавочной удочкой Данила Борисов.

Студент Данила Борисов получает профессию геодезиста, в свободное время он обучает подростков навыкам, которые пригодятся на соревнованиях по рыбной ловле. Данила рассказывает юным рыболовам о том, как выбрать удочку, как пользоваться снастями и вязать их, как сделать так, чтобы рыба быстрее клевала.

«Когда я летом судил детские рыболовные соревнования, заметил, что родители помогали ребятам вязать снасти. Решил, что нужно это исправить, чтобы участники сами могли все делать», - сказал Данила Борисов.

Мастер-класс посетили близнецы Матвей и Даниил, Кирилл и чемпион этого года Максим - он занял первое место в детском турнире по рыбной ловле, который прошел летом в Климовске.

Занятия в Школе юного рыболова проходят бесплатно. Еще два урока также посвятят вязанию узлов. По результатам цикла мастер-классов проведут экзамен, на котором участники смогут посоревноваться и получить призы.

Записаться на занятия можно по номеру: +7(985)929-71-36 или в на странице сообщества Климовского рыболовного клуба во «ВКонтакте».

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Подольск Рыбалка
08 декабря 2024, 18:13
«Зимний кубок» по футболу стартовал на обновленном стадионе в Подольске
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Впервые зимние состязания за кубок Подольской федерации футбола проводят на теплом центральном поле спорткомплекса «Труд». Матчи проходят в выходные, турнир завершат к концу марта 2025 года.

Ежегодный турнир среди любительских команд «Зимний кубок» шесть на шесть и восемь на восемь проводят с 2011 года. В этом сезоне 58 команд из Подольска, Домодедова и Чехова подали заявки на участие в соревнованиях. В формате восемь на восемь выступит 21 команда, в формате шесть на шесть - 37 команд.

Участвуют в турнире футболисты в возрасте от 15 до 55 лет. Команды смешанные: выступить в состязаниях смогут и девушки.

Первый матч состоялся 7 декабря, состязания проходят по выходным дням, «Зимний кубок» завершится к концу марта 2025 года.

Напомним, в рамках «Народной программы» на поле стадиона «Труд» полностью обновили покрытие, его оборудовали системой подогрева. Теперь тренировки и соревнования здесь можно проводить круглый год.

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Подольск Футбол
08 декабря 2024, 17:43
Секретарей первичных отделений «Единой России» наградили в Лосино-Петровском
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Встреча руководителей первичных отделений «Единой России» прошла в Лосино-Петровском. В торжественной обстановке депутаты наградили секретарей партии.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов Алексей Дьяконов и Сергей Алтунин наградили секретарей первичных отделений партии.

Во время чаепития секретари отделений поделились мыслями и идеями по взаимодействию внутри партии и с внешними партнерами. Участники мероприятия обсудили новые возможности и перспективы для совместной работы.

Как отметил Вячеслав Градин, каждый активист партии - это не просто член команды, а настоящий хранитель идей и ценностей «Единой России».

«Награды, которые мы вручаем сегодня, это не только признание ваших усилий, но и вдохновение для дальнейшей работы», - добавил он.

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Депутаты Лосино-Петровский «Единая Россия»
08 декабря 2024, 17:24
Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Лосино-Петровском
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Депутат Сергей Алтунин провел встречу с жителями Лосино-Петровского по вопросам социальной поддержки в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках декады приемов, посвященной дню рождения партии.

Одно из обращений касалось поддержки людей с инвалидностью. Житель Лосино-Петровского попросил депутата рассказать о действующих в округе льготах и услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья, о медицинской помощи и вариантах трудоустройства.

Еще один посетитель задавал вопросы о материальной поддержке многодетных семей: о пособиях на детей, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг и другие.

«Каждый гражданин, независимо от его жизненных обстоятельств, достоин внимания и поддержки. Мы должны быть голосом тех, кто нуждается в помощи, и делать все возможное для создания общества, в котором каждый человек, с инвалидностью или многодетный родитель, будет чувствовать себя защищенным и услышанным», - подчеркнул Сергей Алтунин.

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Депутаты Лосино-Петровский «Единая Россия»
08 декабря 2024, 15:34
Вечер памяти актрисы Нины Руслановой прошел в школе искусств в Химках
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Посвященный памяти советской и российской актрисы Нины Руслановой творческий вечер прошел в Химках. Мероприятие провели в Детской школе искусств имени Алексея Верстовского.

Муниципальный депутат Ирина Спирина также посетила памятное мероприятие. Она поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к культурному достоянию страны и сохранить память о выдающихся деятелях искусства.

«Образы Нины Руслановой - это женщины с сильным характером, но с глубокой душевной ранимостью - нашли отклик в сердцах людей. Благодаря своей неподдельной искренности и таланту актриса оставила глубокий след в отечественном кинематографе, став символом русской женщины, стойкой и независимой», - отметила она.

Собравшимся продемонстрировали отрывки из известных фильмов с участием народной артистки: «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Зимняя вишня». Ведущий рассказал о ключевых этапах жизни и творчества Нины Руслановой.

«В условиях современных вызовов в зоне проведения специальной военной операции важно помнить свою историю и тех, кто ее создавал, чтобы передавать молодому поколению ценности, на которых держится наше общество», - подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в округе уже несколько месяцев реализуют патриотическую программу «Химки. Успех в единстве поколений». Проект объединяет жителей муниципалитета вокруг общих ценностей: любви к Родине, к городу и его истории. В рамках программы для горожан каждый день проводят патриотические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования и культурные встречи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Патриотизм

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