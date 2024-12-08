Воспитанников Школы юных рыболовов в Подольске научили вязать узлы из лески

Студент Данила Борисов получает профессию геодезиста, в свободное время он обучает подростков навыкам, которые пригодятся на соревнованиях по рыбной ловле. Данила рассказывает юным рыболовам о том, как выбрать удочку, как пользоваться снастями и вязать их, как сделать так, чтобы рыба быстрее клевала.

«Когда я летом судил детские рыболовные соревнования, заметил, что родители помогали ребятам вязать снасти. Решил, что нужно это исправить, чтобы участники сами могли все делать», - сказал Данила Борисов.

Мастер-класс посетили близнецы Матвей и Даниил, Кирилл и чемпион этого года Максим - он занял первое место в детском турнире по рыбной ловле, который прошел летом в Климовске.

Занятия в Школе юного рыболова проходят бесплатно. Еще два урока также посвятят вязанию узлов. По результатам цикла мастер-классов проведут экзамен, на котором участники смогут посоревноваться и получить призы.

Записаться на занятия можно по номеру: +7(985)929-71-36 или в на странице сообщества Климовского рыболовного клуба во «ВКонтакте».

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