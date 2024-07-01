Воспитанников детского сада в Истре познакомили с профессией врача

Для ребят провели лекцию о том, почему важна профессия врача. Также детям рассказали о медицинских инструментах на примере детского набора врача. Занятие прошло в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада» и модуля «Летние оздоровительные мероприятия в нашем детском саду».

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