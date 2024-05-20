Воспитанники ВПО «СОВА» из Химок взяли серебро на сборах «СТРАЖ-2024»

Соревнования собрали на одном поле 15 команд и свыше 120 участников военно-патриотических клубов. Событие приурочено к 80-летию стратегических побед Красной Армии в 1944 году.

«Соревнования проходили по дисциплинам: „Викторина на знание Великой Отечественной войны“, „Тактическая медицина“, „Первая медицинская помощь“, „Сборка/разборка оружия“, „РХБЗ“, „Пожарная безопасность“ и это только половина от всех активностей. Наши воспитанники достойно показали себя. Еще раз поздравляю с завоеванием второго места!», - поделилась руководитель военно-патриотического объединения «СОВА», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Сборы познакомили участников с принципами работы беспилотников и профессиональных стрелковых тренажеров, а также с основами огневой и медицинской подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»