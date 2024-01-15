Воспитанники воскресной школы при Спасском храме в Лобне провели колядки
Народные традиции возрождают в Лобне. Воспитанники воскресной школы при Спасском храме провели колядки. Они посетили прихожан и школу мозаики.
Воспитанники воскресной школы выступили с колядками в школе мозаики, которая работает под руководством Димитрия Котова при коррекционной школе. Затем настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев совершил благодарственный молебен.
После ребята и их родители вернулись в храм, где устроили чаепитие и получили гостинцы за колядки.
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