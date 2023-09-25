Воспитанники театральной мастерской в Лобне стали лауреатами международного конкурса среди артистов

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Ребята из Лобни вошли в число лучших в номинации «Художественное слово». Лауреатами 1-й степени стали Дарья Вечеринина - в возрастной группе восемь-10 лет; Максим Редкозубов - в возрастной группе 11-13 лет; Геннадий Стадник - в возрастной группе 14-16 лет.

Международный конкурс-фестиваль «Мое призвание - артист» проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и государственного портала «PRO Культура». Участникам было необхзодимо подготовить конкурсные номера в свободной тематике.

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Воспитанники театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» в Лобне приняли участие в международном конкурсе «Мое призвание - артист». Трое юных актеров стали лауреатами 1-й степени.