01 июля 2024, 15:31

Воспитанники спортшкол Одинцова сыграли с именитыми футболистами

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Футбольный матч в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» состоялся 29 июня на стадионе «Центральный» в Одинцове. Команда «Легенды футбола», в которой играли известные футболисты, такие как Александр Ширко, Егор Титов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов, сыграла против команды Одинцовского округа.

Капитаном «Легенд футбола» был Дмитрий Аленичев - чемпион и обладатель Кубка страны в России и Португалии. Одинцовская команда состояла в основном из тренеров местных футбольных секций. Матч на «Центральном» стал уже четвертым в череде противостояния знаменитых футболистов и игроков Подмосковья. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов тоже присоединился к болельщикам и поздравил всех участников.

«Сегодня в Одинцово настоящий праздник спорта - на газон стадиона „Центральный“ выйдут легенды российского футбола. Это люди, на играх которых мы буквально росли, люди, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Миллионы россиян, целые поколения вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами», - заявил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что перед началом матча «Легенды футбола» провели мастер-классы для молодых футболистов из Одинцово, Звенигорода, Барвихи и других городов. Они вместе играли в детских командах, делились советами по тактике игры.

Обе команды показали высокие результаты. Егор Титов открыл счет на 7-й минуте, забив первый гол в ворота одинцовской команды. Но на 14-й минуте хозяева смогли отыграться, забив гол и сравняв счет. Когда пришло время второго тайма, команды продолжали активно атаковать, и в итоге «Легенды футбола» выиграли со счетом 5:2. Завершив матч, команды поблагодарили друг друга за игру и провели автограф-сессию с болельщиками.

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Одинцово Футбол Школьники
01 июля 2024, 16:48
Самая большая оса Европы завелась в Подмосковье
Unsplash
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Самая большая оса Европы — сколия-гигант завелась в Подмосковье. Насекомое заметили в Луховицах.

«Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России», - уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Самки этой породы могут достигать четырех сантиметров. В отличие от других ос сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом. Однако, это паразитирующие насекомые. Они отыскивают личинок пластинчатоусых жуков, для того чтобы парализовать их, а затем отложить в них свои яйца. Личинка жука остается живой и затем съедается заживо изнутри детенышем осы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Экология Насекомые
01 июля 2024, 16:44
Ирина Большихина из Лобни прошла обучение в Школе молодого руководителя
Администрация г.о. Лобня
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Начальник отдела по работе с молодежью в Лобне Ирина Большихина приняла участие во втором этапе программы «Школа молодого руководителя». На ней эксперты рассказали о способах мотивации команды и предотвращения выгорания на работе.

Событие состоялось в Нижнем Новгороде. За два дня эксперты рассказали о том, как правильно ставить задачи, следить за их выполнением, мотивировать команду и избегать выгорания.

Далее участников программы ждут еще три модуля. На них они узнают, как повысить личную эффективность, развивать цифровые навыки и управлять проектами и командами.

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Школы Лобня Учителя
01 июля 2024, 16:31
Около 300 единиц техники задействовали для аэрации воздуха в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Московской области продолжают проводить аэрацию воздуха для снижения температуры асфальтобетонного покрытия. В работе участвуют порядка 300 единиц поливомоечных машин.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодняшний день около 300 единиц спецтехники осуществляют полив более семи тысячи километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и населенных пунктах Подмосковья.

«В связи с жаркой погодой аэрация будет продолжена и в другие дни», - добавил Гержик.

Аэрация также проводилась на прошлой неделе. Представители ведомства отметили, что процесс помогает бороться с пылью, а также охлаждает асфальт, что уменьшает вероятность деформации под воздействием солнечного излучения.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московской области ожидаются температуры выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья рекомендует участникам дорожного движения быть осторожными и избегать поездок в период пикового солнечного излучения.

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Алексей Гержик Погода
01 июля 2024, 16:29
Число обращений к администрации больницы в Мытищах снизилось с начала года
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Количество обращений от пациентов в адрес администрации больницы Мытищ снизилось во втором квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги работы озвучили на еженедельной конференции главного врача с заведующими отделениями.

Стало меньше не только личных обращений и обращений, принятых по горячей линии, но и сообщений в социальных сетях. По мнению руководства учреждения, причиной стало то, что большинство вопросов решается на начальном этапе в телеграм-канале «Мытищи.Здоровье».

«Если сравнивать данные за второй квартал прошлого года с результатами этого года, то количество обращений сократилось в два раза. И даже по сравнению с маем, обращений также стало гораздо меньше. В основном, пациенты обращают внимание на вопросы этики и деонтологии. Мы работаем в этом направлении», - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Екатерина Склярова.

На еженедельной конференции также обсудили привлечение кадров в поликлиники и больницы Мытищ и перспективы развития системы здравоохранения в округе.

По вопросам оказания медпомощи жители могут обратиться по телефонам горячей линии главного врача: 7 (498) 602-03-59 доб.18035, 8 (977) 131-61-75. Также работает горячая линия по вопросам работы взрослых поликлиник: 7 (90) 01-49-12-65. Звонки принимаются и на горячей линии по вопросам работы детских поликлиник: 7 (900) 149 1262.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Мытищи

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