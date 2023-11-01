Воспитанники школы «Надежда» в Химках победили на областном турнире по чирлидингу

Команда «Надежда Моны Лизы» из Химок получила высокие оценки в номинациях «Чирлидинг-стант» и «Чирлидинсг-стант-смешанный». Участницы «Надежды Эверест» выиграли командное серебро, а девушки из команды «Надежда» стали серебряными призерами в дисциплине «Чир-фристайл-группа».

Школа спортивного танца «Надежда» работает с 2007 года и является лидером не только в Подмосковье, но и в России. Воспитанницы школы ежегодно занимают призовые места на областных, региональных и всероссийских турнирах.

«Чирлидинг - сложный, опасный, но очень красивый и динамичный вид спорта. Как и любой командный спорт он учит атлетов дружить, переживать друг за друга и поддерживать. Этот областной турнир - результат огромной каждодневной работы детей и их тренеров», - отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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