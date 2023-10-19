Воспитанники школы «Лига первых» из Химок побывали в походе на тропе «Соколиная гора»

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Ребята прошли занятие по преодолению препятствий и обучающий курс по разведению костра с помощью спичек и огнива, послушали лекции по оказанию первой медицинской помощи, а также проработали навыки ориентирования на местности с помощью компаса.

«Мы проходили разные испытания, делали шалаш, даже оказывали первую медицинскую помощь. Родители нам приготовили лагман и компот. Это было очень вкусно и мне очень понравилось!» - рассказала участница похода, ученица 4 «Е» класса школы «Лига первых» Милана Черных.

Важность туристических походов оценила муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Она отметила, что это лучший способ воспитать в ребенке выносливость, самостоятельность, ответственность, собранность и упорство. Дети учатся преодолевать препятствия, оказывать помощь и уважать друг друга.

Одна из самых популярных туристических троп «Соколиная гора» находится в Истре. Треккинговый маршрут имеет несколько возвышенностей. Здесь практикуются спортсмены из разных уголков Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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