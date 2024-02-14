Воспитанники школы искусств в Воскресенске посетили мастер-классы в арт-холле «Музосфера»

Среди участниц мастер-класса по духовым инструментам была Арина Залесина. Она учится в структурном подразделении Детской школы искусств № 5 у преподавателя Николая Князькова. Андрей Сметухин из Детской школы искусств № 3 принял участие в занятии для конкурсантов в номинации «Баян-аккордеон».

Опытом и секретами мастерства с ребятами поделились именитые музыканты и члены жюри конкурса. Сейчас юные музыканты из Воскресенска готовятся ко 2-му туру конкурса «МиР - Музыка и Развитие». Он пройдет в Красногорске 9 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 73 школ и детских садов в регионе.

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