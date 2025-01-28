Воспитанники школы искусств из Ногинска стали лауреатами музыкального фестиваля

Станцию обезжелезивания в Истре полностью модернизировали за несколько месяцев. Она обеспечивает водой восемь тысяч местных жителей.

Здесь работает только один водозаборный узел, причем еще с 1964 года, и за это время его ни разу не модернизировали. Оборудование сильно устарело и уже не выдерживало нагрузок.

Поэтому качество воды было плохое: оно не соответствовало нормам, и в ней было высокое содержание железа. С этим вопросом жители обратились на выездной администрации. И их проблему решили. ВЗУ включили в государственную программу «Чистая вода».

Станция вырабатывает в сутки 1500 тысячи кубометров воды. Есть и дополнительные резервуары для ее запаса. Такая мощность позволит повысить эффективность ВЗУ.

В этом году планируют установить еще четыре станции водоочистки на ВЗУ в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что качество питьевой воды вырастет для 65 тысяч жителей Люберец с августа.