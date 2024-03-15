Воспитанники школы-интерната в Воскресенске испекли блины на акции «Неделя добрых дел»

«В нашей школе проходит необычная акция - „Неделя добрых дел“. Она совпала с Масленицей, и наши ребята попробуют испечь блины, накрыть стол и позвать гостей, сделать доброе дело», - рассказала учитель домоводства и основ социальной жизни Хорловской школы-интерната Екатерина Слепынина.

Сегодня в интернате обучаются более 180 ребят, уроки домоводства актуальны для каждого из них. Печь блины на Масленицу и приглашать в гости ветеранов образования - добрая традиция этой школы.

Маргарита Королева отработала здесь более 25 лет. Педагог уверена, что самое главное, чему нужно научить детей, - это любовь.

«К детям у нас отношение - любовь, забота и ласка. От детей ко взрослым - любовь и понимание. Они - особенные дети, мы их любим», - сказала Маргарита Николаевна.

Педагоги по достоинству оценили старания своих воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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