Воспитанники школьных лесничеств пройдут двухнедельную практику в Протвине

Ученики школьного лесничества «Зеленый дом» уже выбрали темы для своих проектов. И теперь в лесах Протвино будут вести наблюдения и учеты, которые лягут в основу предстоящей исследовательской работы, а методику поможет подобрать лесничий-наставник.

Ребятам предстоит изучить литературу по теме, оформить письменную работу в соответствии с требованиями, подобрать иллюстрации и сделать презентацию, а также подготовиться к вопросам членов жюри.

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