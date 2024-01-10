10 января 2024, 13:11

Воспитанники семейного центра в Лобне побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники семейного центра «Лобненский» посетили Троице-Сергиеву лавру во время новогодних каникул. Для ребят устроили экскурсию и творческий мастер-класс.

Юные жители Лобни посетили дом митрополита и приняли участие в мастер-классе по росписи новогодних игрушкек. Этими игрушками ребята украсили живую елочку, которую получили в качестве подарка от подворья Троице-Сергиевой лавры.

Помощь в организации поездки для детей оказали болельщики спортивного клуба «Динамо» и благотворительный фонд «Религия добра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего в ходе СВО Александра Сычева.

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Лобня Экскурсии
10 января 2024, 13:18
Волонтеры передали жителям Климовска более 3 тысяч обогревателей и 4 тысячи одеял
Добрынина Галина
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За четыре дня волонтеры раздали жителям Климовска 3290 обогревателей, 1125 пледов, четыре тысячи одеял и 85 продуктовых наборов. Помогать пожилым людям, оставшимся без тепла в квартирах из-за крупной коммунальной аварии, приезжают добровольцы со всего Подмосковья.

Продукты и обогреватель доставили и на проспект 50 лет Октября Людмиле Водолазковой. Ей 82 года, женщина страдает сахарным диабетом и нуждается в помощи. Живет одна, но уезжать из дома не хочет - боится. что при пуске тепла потекут трубы, да и за кошкой ухаживать нужно.

Из-за аварии в частной котельной более 170 домов в Климовске остались без отопления. Объект принадлежал Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о национализации предприятия.

В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

Представитель администрации Подольска Ольга Соколова рассказала, что в работе задействовали около 250 волонтеров из разных городов Подмосковья - Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова. Ребята развозят обогреватели, одеяла и продукты всем нуждающимся.

Недавно волонтеры приехали по заявке на улицу Дмитрия Холодова. Здесь живет учитель начальных классов, которая проработала более 50 лет в школе № 5, Светлана Красавина. Оказалось, что о женщине уже позаботились ее бывшие ученики, поэтому от второго обогревателя она отказалась в пользу тех, кому он нужнее.

Валентина Самойлова тоже живет в доме на улице Дмитрия Холодова. Волонтеры доставили ей теплое одеяло и продуктовый набор с чаем, кофе, консервами и крупами.

«Вчера дали отопление, но пока хожу дома в верхней одежде - еще холодно. Отключали периодически свет. Стараюсь не обращаться за помощью, все делать своими силами. Просто была чрезвычайная ситуация», - пояснила пенсионерка.

Подольск ЖКХ Волонтеры Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 12:56
Холодное водоснабжение восстановили в многоквартирном доме в Лосино-Петровском
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Холодную воду вернули в многоквартирный дом № 13 на Первомайской улице в Лосино-Петровском. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.

Накануне на первом этаже здания в общем коридоре зафиксировали технологическое нарушение - там начал протекать стояк холодного водоснабжения. В одном из региональных Telegram-каналов показали видео , на котором видно затопленный коридор.

По данным местных властей, вечером 9 января неполадку локализовали, а в 22:00 стояк отремонтировали.

«В настоящее время у всех жителей многоквартирного дома восстановлено холодное водоснабжение», - отметили в администрации.

Управляющая компания МБУ ХТУ выполнит ремонт помещений общего пользования. В результате случившегося никто не пострадал, жалоб от жителей не поступало.

Ранее глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил работу городских котельных и качество отопления в квартирах жителей, которые жаловались на холод в помещениях. Он взял ситуацию с теплоснабжением на личный контроль.

Лосино-Петровский
10 января 2024, 11:53
Тепло вернется в 20 школ и детских садов Климовска за 5 дней — Андрей Воробьев
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В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

«Под отключение отопления попали 20 образовательных объектов Климовска. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим тепло», - подчеркнул Андрей Воробьев.

После масштабной аварии на частной котельной десятки тысяч человек остались без тепла. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время.

Уже завершились работы на подстанции скорой помощи и начался процесс подключения поликлиники: готово взрослое отделение и продолжается решение проблемы в детском.

Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев Коммунальные аварии
10 января 2024, 11:50
Более 12 тысяч пациентов осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства в 2023 году
Минздрав МО
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Врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства осмотрели свыше 12 тысяч пациентов в 2023 году. Почти 900 ребят направили в многопрофильный стационар для углубленного обследования и лечения.

«Выезды наших специалистов помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. За прошлый год мобильный комплекс совершил 157 выездов в округа области. При необходимости маленькие пациенты направляются на углубленную диагностику или госпитализацию», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В составе мобильных бригад работают пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог и врач ультразвуковой диагностики. В мобильном комплексе есть собственная лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи Медицина

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