Воспитанники секций по баскетболу и футболу из Лобни выполнили нормы ГТО

Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» имени Галины Гороховой городского округа Лобня выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это 23 подростка: 10 ребят в возрасте семи-восьми лет посещают секцию по баскетболу, 13 человек в возрасте 10-11 лет занимаются футболом.

Юные спортсмены выполнили упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, на поднимание туловища из положения лежа на спине, а также прыжок в длину с места толчком двумя ногами и челночный бег.

Напомним, выполнение норм ГТО - это масштабная инициатива, которая призвана укрепить здоровье нации и сделать здоровый образ жизни популярным среди разных слоев населения. Участники выполняют нормативы и упражнения, чтобы подтвердить свою физическую подготовку.

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