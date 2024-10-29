Воспитанники музшколы из Электроуглей побывали на экскурсии в галерее

На этой неделе для жителей Богородского округа подготовили насыщенную развлекательную программу. Мероприятия пройдут в нескольких парках муниципалитета.

Пенсионеры могут поучаствовать в занятиях спортивно-бальными танцами в любительском объединении «Танцы Голд». Мастер-классы проходят по вторникам и четвергам в центральном парке.

Творческая мастерская по изучению основ живописи и классической скульптуры под руководством профессионального художника Виктора Рыбальченко состоится в камерном зале в среду.

Занятия по северной ходьбе проведут в центральном и Глуховском парках в пятницу. А в выходные в Богородском округе начнутся детские игровые, познавательные и творческие программы.

Игровая программа, посвященная осени, пройдет в центральном парке. Также 3 ноября здесь проведут тренировку спортивного движения «5 верст - Ногинск».

Детская игровая программа, мастер-класс от школы скорочтения и развития интеллекта также состоятся в этот день в центральном парке. В воскресенье развлекательные программы организуют в парках «Глухово» и «Липовая аллея».

А в День народного единства в центральном парке пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». В камерном зале откроется выставка «Народный костюм в миниатюре», здесь же проведут мастер-класс по декору народных инструментов.

В парке будут работать самоварная станция с традиционными угощениями народов России. На площади проведут концерт, мастер-классы по плетению кос, лепке медведя из глины и приготовлению традиционных русских блюд.

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