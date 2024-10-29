29 октября 2024, 08:46

Воспитанники музшколы из Электроуглей побывали на экскурсии в галерее

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Творческое мероприятие на стыке музыки и живописи провели для ребят из детской музыкальной школы в Электроуглях. На нем школьников познакомили с творчеством В. Кожемятько.

Встреча состоялась в выставочном зале художественной галереи. Юным музыкантам и художникам представили картины В. Кожемяко.

Мероприятие назвали «Музыкальная акварель». По словам организаторов, его цель - вдохновить детей на творчество и показать, что любые идеи можно воплотить с помощью музыки или красок.

На встрече также провели концерт. Номера на нем представили юные пианисты и аккордеонисты.

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Экскурсии Картины Художники Музыка Богородский
29 октября 2024, 09:56
Жонглер из Подольска стал лауреатом всероссийского циркового фестиваля
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пятый всероссийский конкурс детских любительских цирковых коллективов прошел в Перми. На нем очень успешно выступил артист из Подольска Даниил Анпилогов.

Фестиваль собрал около 150 участников из 15 российских регионов - Московской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и многих других. Из 64 коллективов в финал смогли попасть только 26.

Честь Подольска на конкурсе защищал цирковой коллектив «Браво» из дворца культуры «Октябрь». Даниил Анпилогов продемонстрировал жюри, которое возглавляли братья Запашные, номер соло-жонглер «Русская рать». Юный артист покорил жюри своим мастерством и получил диплом лауреата первой степени, а также ценные подарки.

Подводя итоги фестиваля, глава жюри Аскольд Запашный отметил, что многие номера были сделаны очень профессионально и на высоком уровне, так что вполне подходят для исполнения на арене Большого Московского цирка.

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Подольск Фестивали конкурсы
29 октября 2024, 09:35
Медицинское обследование жителей провели в подольской деревне Потапово
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт посетил деревню Потапово в городском округе Подольск. Жители населенного пункта прошли диспансеризацию.

Автомобиль медиков оснащен всем необходимым для проведения медицинских обследований оборудованием. В нем есть весы для детей и взрослых, ростомер, приборы для измерения давления и концентрации глюкозы, гинекологическое кресло и биохимический анализатор крови, а также электрокардиограф.

Кроме проверки основных показателей здоровья, врачи также прививают желающих от гриппа. Диспансеризация проводится в рамках программы «Ваше здоровье в шаговой доступности».

После Потапово мобильный пункт отправится в деревню Сергеевка, где жители смогут обследоваться 30 октября. За ноябрь ФАН посетит 12 населенных пунктов муниципалитета, в том числе деревни Стрелково, Ордынцы, Романцево и другие.

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Подольск Медицина Диспансеризация
29 октября 2024, 09:10
Более 20 мероприятий пройдет в Богородском округе на этой неделе
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На этой неделе для жителей Богородского округа подготовили насыщенную развлекательную программу. Мероприятия пройдут в нескольких парках муниципалитета.

Пенсионеры могут поучаствовать в занятиях спортивно-бальными танцами в любительском объединении «Танцы Голд». Мастер-классы проходят по вторникам и четвергам в центральном парке.

Творческая мастерская по изучению основ живописи и классической скульптуры под руководством профессионального художника Виктора Рыбальченко состоится в камерном зале в среду.

Занятия по северной ходьбе проведут в центральном и Глуховском парках в пятницу. А в выходные в Богородском округе начнутся детские игровые, познавательные и творческие программы.

Игровая программа, посвященная осени, пройдет в центральном парке. Также 3 ноября здесь проведут тренировку спортивного движения «5 верст - Ногинск».

Детская игровая программа, мастер-класс от школы скорочтения и развития интеллекта также состоятся в этот день в центральном парке. В воскресенье развлекательные программы организуют в парках «Глухово» и «Липовая аллея».

А в День народного единства в центральном парке пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». В камерном зале откроется выставка «Народный костюм в миниатюре», здесь же проведут мастер-класс по декору народных инструментов.

В парке будут работать самоварная станция с традиционными угощениями народов России. На площади проведут концерт, мастер-классы по плетению кос, лепке медведя из глины и приготовлению традиционных русских блюд.

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Праздники Богородский Парки
29 октября 2024, 08:41
Встреча с писательницей Александрой Мазуркевич прошла в Богородском округе
Медиасток.рф
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Творческий вечер детской писательницы провели в библиотеке микрорайона Заречье в Ногинске. На ней школьники могли лично познакомиться с Александрой Мазуркевич и задать ей вопросы.

Участниками мероприятия стали школьники из старших классов Центра образования № 2 и студенты первого курса Ногинского педагогического университета. Автор прочла им свои произведения.

Особенно отозвались у мальчиков Солдатские истории, опубликованные в газете «Богородские вести». Они основаны на реальных событиях и записаны со слов военнослужащих.

В завершении член Московской областной организации Союза писателей России Александра Мазуркевич подарила библиотеке Ногинска свои книги «Калейдоскоп чудесных историй» и «Дари добро».

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