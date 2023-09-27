Воспитанники «Изобретариума» в Реутове создали сеть дронов для поиска пропавших людей

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Пятнадцатилетние школьники Кирилл Колчев и Максим Козлов занимаются в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове. Максим учится в 9-м классе, он прошел практически все курсы технопарка. Кирилл учится в 10-м классе и занимается в «Изобретариуме» уже два года.

Ребята разработали систему для поиска людей. Созданые ими дроны могут обмениваться информацией и работать вместе.

«На один квадратный километр мы задействуем три подчиненных дрона и один октокоптер. Это главный дрон. Октокоптер находится выше, он координирует дроны в пространстве, работает как сканер», - рассказал Максим Козлов.

При обнаружении человека дроны сканируют его лицо, если оно есть в базе данных пропавших людей, тогда координаты с фотографией передают в ближайший пункт МЧС. Также при помощи нейросети можно сразу определить видимые телесные повреждения у найденного человека.

Идея создать систему поиска людей появилась год назад. По рекомендации руководителя проекта Макара Климова ребята изучили востребованность рынка и учли коммерческую составляющую. Сейчас спасатели готовятся тестировать разработку воспитанников «Изобретариума», а ребята продолжают работать над усовершенствованием системы.

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