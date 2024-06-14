Воспитанники хоккейной школы «Химик» в Воскресенске выиграли кубок Гагарина
Воспитанники спортшколы «Химик» выиграли кубок Гагарина благодаря победоносному сезону игроков команды «Металлурга» — Алексею Маклюкову и Даниле Квартальнову. Поздравить ребят с победой пришли любители хоккея всех возрастов, почетные гости и глава Воскресенска Алексей Малкин.
«Вы продолжаете то, что начинали наши чемпионы, спасибо огромное за праздник! Со своей стороны хочу сказать, мы переделываем площадь возле ледового дворца, делаем ее достойной наших чемпионов и нам выделены деньги на постройку нового дворца спорта на 5, 5 тысячи мест для наших уважаемых хоккеистов», - отметил глава округа.
Заслуженный тренер России Геннадий Сырцов отметил, что теперь Алексей Малюков и Данила Квартальнов вышли на новый уровень игры. Это значит, что им придется еще больше работать, чтобы не снижать планку. Маклюкова называют самым надежным защитником сезона.
«Даже когда что-то не получается не опускать руки, верить в себя. Выбрал себе цель и идешь, даже когда не хочется, ты должен достигать своей цели. По-другому не получится», - прокомментировал Квартальнов.
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