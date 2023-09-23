Воспитанники доброго дома «Егорьевский» стали лучшими на соревнованиях по бочче
Получатели социальных услуг доброго дома «Егорьевский» завоевали первое место на межрегиональных соревнованиях специальной олимпиады Владимира по Юнифайд Бочче. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.
В турнире поучаствовали 60 спортсменов в 13 командах.
«Юнифайд-спорт помогает атлетам с особенностями раскрывать физические способности и проявлять себя наравне с другими спортсменами», - уточнили в ведомстве.
Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».