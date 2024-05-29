Воспитанники детского сада в Балашихе стали участниками экопроекта

Ребят из детского сада № 41 при школе № 15 торжественно посвятили в участники экологического проекта. Для них провели игры с загадками и конкурсами.

«Приятно, что возрождаются такие социально-общественные проекты. Увлекательная интерактивная программа обучает ребят с раннего возраста бережному отношению к природе», - сказал муниципальный депутат Антон Орешков.

Еще в апреле в дошкольном учреждении провели выставку поделок из вторичного сырья и конкурс «Спасем природу от мусора». Также в детском саду собирают батарейки и пластиковые крышки, чтобы беречь природу и обучать этому ребят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о контроле за вывозом твердых коммунальных отходов в Подмосковье.

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