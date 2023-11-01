Воспитанники Центра боевых искусств в Лобне стали призерами областного турнира по тхэквондо

Участие в первенстве Подмосковья по тхэквондо приняли около 400 спортсменов из ведущих клубов региона. Бойцы из Лобни достойно приставили округ на соревнованиях.

Так, Валерия Саакян заняла 1-е место в технике туль и 2-е место в спарринге, став абсолютной чемпионкой в своей категории. Анна и Анастасия Дюковы выиграли серебро в технике туль, а Екатерина Чугунова стала третьей. Вадим Карташов, Даниил Лощин и Герман Кузьменко выиграли бронзовые медали в спарринге.

Напомним, в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта. Сегодня в округе работает порядка 20 бюджетных спортивных секций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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