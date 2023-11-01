Воспитанники Центра боевых искусств в Лобне стали призерами областного турнира по тхэквондо
Спортсмены Центра боевых искусств в Лобне заняли призовые места на первенстве Подмосковья по тхэквондо. Они выиграли золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали.
Участие в первенстве Подмосковья по тхэквондо приняли около 400 спортсменов из ведущих клубов региона. Бойцы из Лобни достойно приставили округ на соревнованиях.
Так, Валерия Саакян заняла 1-е место в технике туль и 2-е место в спарринге, став абсолютной чемпионкой в своей категории. Анна и Анастасия Дюковы выиграли серебро в технике туль, а Екатерина Чугунова стала третьей. Вадим Карташов, Даниил Лощин и Герман Кузьменко выиграли бронзовые медали в спарринге.
Напомним, в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта. Сегодня в округе работает порядка 20 бюджетных спортивных секций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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