Воспитанник семейного центра «Можайский» выиграл в турнире по шашкам

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, соревнование провели среди учреждений соцобслуживания региона в Наро-Фоминске. Первое место занял Егор из центра «Можайский».

«Участники проявили не только свои навыки в игре, но и спортивный дух и стремление к победе. Каждый из них продемонстрировал высокий уровень подготовки и умение принимать верные решения в сложных игровых ситуациях», - отметили в ведомстве.

Победителей наградили ценными призами, все участников поблагодарили за усердие.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия способствуют развитию спортивных навыков у детей и помогают им раскрыть потенциал.

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