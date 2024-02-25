Восьмой ежегодный «Офицерский бал» прошел в Звездном городке в День защитника Отечества

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Участие приняли более 80 пар. Организаторы создали атмосферу настоящего праздника и возродили традиционные танцы. Гости мероприятия танцевали полонез и вальс, мазурку и котильон.

«Это прежде всего связь поколений. Мы все помним прекрасно, что во время Первой Мировой войны балы продолжались. Это торжественные праздничные мероприятия, в которых традиционно принимают участие офицеры», - отметил глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Бал подарил положительные эмоции и приятные воспоминания не только зрителям, но и всем участникам мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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