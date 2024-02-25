25 февраля 2024, 15:17

Восьмой ежегодный «Офицерский бал» прошел в Звездном городке в День защитника Отечества

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Восьмой «Офицерский бал» состоялся в Звездном Городке. Он прошел в зеркальном зале Дома космонавтов.

Участие приняли более 80 пар. Организаторы создали атмосферу настоящего праздника и возродили традиционные танцы. Гости мероприятия танцевали полонез и вальс, мазурку и котильон.

«Это прежде всего связь поколений. Мы все помним прекрасно, что во время Первой Мировой войны балы продолжались. Это торжественные праздничные мероприятия, в которых традиционно принимают участие офицеры», - отметил глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Бал подарил положительные эмоции и приятные воспоминания не только зрителям, но и всем участникам мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Военные Звездный городок
25 февраля 2024, 16:19
Масштабная уборка снега началась на улицах городского округа Шатура
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Уборку снега на дорогах и тротуарах Академической улицы начали 25 февраля сотрудники коммунальных служб в городском округе Шатура. В администрации предупредили о возможных временных ограничениях дорожного движения.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Александра Титова, жителям стоит заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда.

«Возможны временные ограничения движения на участках улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта жителей призываем проявлять понимание и соблюдать указания соответствующих служб», - рассказал Титов.

На улице работают автопогрузчики и грузовые машины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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ЖКХ Шатура
25 февраля 2024, 15:40
Соревнования по настольным играм состоялись в спортивном клубе «Лидер» в Воскресенске
Медиасток.рф
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В спортивном клубе «Лидер» состоялись соревнования по настольным играм. Попробовать свои силы в шаффлборде, корнхолле и джакколо в гости к воскресенцам приехали спортсмены из Коломны и Егорьевска.

Троеборье стало вторым этапом турнира, проходящим в рамках «Лиги „Лидера“. Спортсмены в течении года участвуют в 12 различных дисциплинах.

«Стараемся продумать, как сделать соревнования интересными прежде всего и доступными для всех категорий», - сказал директор спортивного клуба инвалидов «Лидер» Алексей Кузнецов.

Воскресенский спортивный клуб «Лидер» по праву считается кузницей чемпионов. Следующим этапом «Лиги „Лидера“ станут шашки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск
25 февраля 2024, 14:40
Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе «Русская зима» в Коломне
Медиасток.рф
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Мотокросс «Русская зима» провели в Коломне. День защитника Отечества традиционно отметили под рев моторов. На старт вышли более 100 спортсменов со всей России.

Участников разделили на 10 классов в зависимости от возраста, мощности мотоцикла и вида резины. Протяженность трассы 1100 метров с серией прыжков и поворотов.

Впервые мотокросс в Коломне прошел в 1972 году. Он очень полюбился жителям округа. Кроме завораживающих прыжков и высоких скоростей провели развлекательную программу. Выступление артистов, фотосессия в бронежилете, игры и конкурсы.

Победителей определили в каждом классе. Все получили медали, дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Мотоциклы 23 февраля
25 февраля 2024, 14:18
Лыжные соревнования в память о Герое России Александре Монетове прошли в Подольске
Unsplash
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В Подольске состоялись массовые соревнования по лыжным гонкам в память о Герое России Александре Монетове. На старт вышли более 800 спортсменов из разных городов.

В этом году соревнования прошли на обновленной трассе с современным освещением. На территории благоустроенная парковая зона с административным зданием. Работают раздевалки, есть прокат инвентаря, площадка для воркаута.

Участников разделили на 12 групп. Дистанция забега от 500 метров до пяти километров. Самому младшему участнику пять лет, а самому возрастному 90.

Соревнования в память о Герое России Александре Монетове проводят в 24-й раз. В 1995 году лейтенант милиции в составе СОБРа выполнял боевые задачи в Чечне. Он погиб во время одной из операций.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки. Спортсменов награждали родители Героя.

«Вдвойне приятно, что сегодня здесь находятся его родители, хотел бы выразить им слова благодарности и признательности нашего Героя, И сегодня сложилось, что у Валентины Ивановны День рождения - я хотел бы поздравить ее, пожелать всего доброго, крепкого здоровья, благополучия, низкий поклон и с Днем рождения», - сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Спортсмены новой трассой остались довольны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск

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