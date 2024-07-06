Восьми юным жителям Чехова впервые вручили паспорта

Вместе с ребятами отметить это событие пришли их родные и близкие. Кроме паспортов юным гражданам России подарили сувенирную продукцию с логотипом города и конституцию Российской Федерации.

«Я желаю вам учиться и добиваться высоких целей. Наш Президент Владимир Путин отметил, что будущее России за вашим поколением. Относитесь бережно к выданному документу, достойно несите высокое звание гражданина Российской Федерации. Желаю здоровья и успехов на жизненном пути», - отметил глава округа Михаил Собакин.

Вместе с главой муниципалитета подарки юным патриотам вручала почетная жительница округа, труженица тыла Лидия Тестоедова.

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