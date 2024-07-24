Воскресенское предприятие обновило оборудование в ремонтно-механическом цехе
Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» объединенной химической компании «Уралхим» обновляет оборудование в ремонтно-механическом цехе. Современные установки помогут обрабатывать детали с более высокой точностью.
Ремонтно-механический цех использовал устаревший карусельный станок марки 1М553. После - здесь появится современная, более точная установка. Она позволит быстрее производить ремонты и изготавливать качественное технологическое оборудование.
Предприятие внимательно относится к качеству оснащения. Его регулярно совершенствуют. На территории проводятся ремонтные работы в цехах, что позволяет создавать комфортные условия для сотрудников объединенной химической компании «Уралхим».
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