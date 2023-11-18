18 ноября 2023, 16:11

Воскресенские студенты стали участниками краеведческого проекта

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В Воскресенске студенты стали участниками краеведческого проекта. Вера Хрулева впервые на краеведческой экскурсии. Девушка живет недалеко от села Петровское, но никогда не интересовалась историей местного храма.

«Я считаю, это важно знать. Для нас подростков это как-то необычно получается, что некоторые не знают, что такое церковь, не ходят туда и не верят в Бога. Я считаю, что важно знать об этом», - сообщила студентка первого курса Воскресенского института туризма филиала РМАТ Вера Хрулева.

Ильинской церкви более 200 лет. Ее возведение совпадает с датой наполеоновского нашествия.

Первое, что сразу бросается в глаза, - это особенная красота здания. Оно построено в стиле классицизма. Как и многие храмы после революции церковь постигла печальная участь. В 30 годы ее закрыли, а помещение использовали под сельскохозяйственный склад. Службы возобновились здесь лишь 25 лет назад.

«Поначалу у нас, конечно, службы проводили даже не под крышей, то есть у нас здесь было все настолько разрушено. Еще идут реставрации и будет еще красивее намного с помощью божьей и по великой любви прихожан к своему храму и своему селу», - прихожанка Ильинской церкви села Петровское Ольга Лысова.

В церкви хранятся частицы почитаемых Святых и даже есть своя чудо-икона Ильи Пророка. Когда ее подарили храму, она была полностью темная, но со временем на ней начали проявляться лики. Ольга Владимировна уверена, что это чудо - следствие искренних молитв прихожан.

Идея проводить экскурсии для студентов принадлежит Воскресенским краеведам и проходит в рамках проекта «Прогулки по историческим местам». Ребята посетили сразу два старинных храма в селе Петровское и Марчугах, узнали про вотчину Дмитрия Пожарского и искренне заинтересовались историей родного края.

«Это была тишина, это раз. А, во-вторых, у всех просто горели глаза от того, что они услышали. Когда мы вышли из храма, я им говорю. Какая история глубокая нашего края, мы ничего не знаем», - рассказала заведующая отделом по воспитательной работе Воскресенского института туризма Галина Юркова.

Краеведческие экскурсии по историческим местам Воскресенского края будут продолжены. Ведь там где молодое поколение с любовью относятся к своим истокам, можно с надеждой смотреть в будущее.

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Воскресенск
18 ноября 2023, 16:36
Театральный каток в Химках откроют 25 ноября
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Официальное открытие главной ледовой площадки городского округа Химки проведут в субботу 25 ноября. В рамках церемонии выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Театральный каток традиционно, уже пятый сезон подряд, заливают в сквере «Юбилейный». На данный момент ведутся последние технические приготовления.

Общая площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. Также вблизи катка откроют кафе.

Лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет открыт и при температуре выше нуля. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг - с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа.

По итогам прошлого зимнего сезона Театральный каток в Химках стал самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, его посетили более 70 тысяч химчан и гостей округа. На катке провели масштабные ледовые шоу под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха с участием звезд отечественного фигурного катания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Химки
18 ноября 2023, 16:33
Выездная администрация в Лобне приняла более 40 человек
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В Лобне провели выездную администрацию. Местные жители смогли задать интересующие вопросы профильным специалистам и представителям власти. На прием в микрорайоне Катюшки пришло более 40 человек.

«Вопрос был по лифтам. Часто ломаются, один день работают, три дня стоят. Я живу на 13-м этаже, и это очень неудобно, когда большой ломается, а мне нужен именно грузовой, потому что в маленький моя коляска не влезает. Обещали, что дадут там кому-то задание, на следующей неделе сказали, позвонят, лично начальник позвонит», - сообщил местный житель Сергей Соломатин.

Обратиться с вопросом, жалобой или предложением сегодня можно в социальных сетях, по телефону горячей линии единой диспетчерской службы, на портале «Добродел» или в чате управляющей компании. Однако многие предпочитают живое общение. Людям важно, что беседовать приходится не в кабинете администрации, а непосредственно в их районе, рядом с домом.

«На свой вопрос я ответ сейчас получила. Мои дальнейшие действия, что мне и нужно было. Потому что обычный рядовой человек, он очень теряется. А я обычный рядовой человек», - рассказала жительница Лобни Галина Иванькович.

Одновременно можно решить сразу несколько вопросов. Выездная администрация - это слаженная работа команды заместителей главы города, руководителей структур ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Записаться можно и к главе города, который также ведет прием.

«В любом случае, вопрос если не решается сию минуту, то он будет рассмотрен и решен в течение определенного срока. В зависимости от сложности вопроса. После каждой выездной администрации составляется протокол с определенными сроками, с ответственными и лицами, которые контролируют данный вопрос. Соответственно ни одно обращение жителей у нас не пропадет», - заявил замглавы округа Вадим Лебедев.

Жители могут не только проконсультироваться, но и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне. Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время, когда люди не заняты на работе. Главное, что для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, не нужно никуда ехать.

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Лобня
18 ноября 2023, 16:25
Глава Реутова Каторов проверил состояние дворов на 4 улицах
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Глава Реутова Станислав Каторов вместе с заместителями и представителями коммунальных служб провел традиционный обход дворов на северной стороне города. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

«Глава Реутова Станислав Каторов проверил дворы по улицам Гагарина, Победы, Советской и проспекта Мира, которые находятся на балансе управляющей компании „РЭУ-1 Садовый“. Особое внимание уделялось уборке территорий от листвы и случайного мусора», - говорится в сообщении.

При каждом обходе дворовых территорий глава Реутова общается с жителями и выявляет их потребности.

В ходе данного обхода выявили несколько вопросов. В одном из подъездов дома на улице Гагарина требуется заменить двери и установить систему видеонаблюдения, а возле дома по улице Советской глава Реутова заметил, что пенсионерка сидит на заборчике у подъезда. Он поручил профильным заместителям установить здесь лавочку. Замечания, которые сделал профильным служба Станислав Каторов, касались также необходимости опиловки старых деревьев.

Все озвученные главой Реутова в ходе обхода вопросы решат в течение недели.

Обход дворовых территорий в Реутове проводится на регулярной основе. Станислав Каторов и его заместители проверяют содержание дворов два-три раза в месяц.

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Реутов
18 ноября 2023, 16:21
Глава Реутова Станислав Каторов посетил компанию АСТ
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил территорию компании АСТ. В этом году завершился ремонт новых складских зданий.

«Коллеги в прошлом году возвели современные складские комплексы класса А, ремонт внутри закончен - помещениями компании уже пользуются не только российские предприниматели, но и зарубежные. Среди арендаторов - казахстанская компания ТОО „Алеко Сервис“, которая занимается доставкой крупногабаритного груза из Казахстана», - рассказал Каторов.

Он также отметил, что руководство компании «АСТ» в 2024 году планирует расширить зону предоставления складских услуг.

«В феврале 2024 года здесь планируют приступить к демонтажу старых зданий на территории комплекса. Коллеги возведут современные и оснащенные складские помещения в едином стиле с уже существующими зданиями», - подытожил глава округа.

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Реутов

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