Воскресенские студенты стали участниками краеведческого проекта

«Я считаю, это важно знать. Для нас подростков это как-то необычно получается, что некоторые не знают, что такое церковь, не ходят туда и не верят в Бога. Я считаю, что важно знать об этом», - сообщила студентка первого курса Воскресенского института туризма филиала РМАТ Вера Хрулева.

Ильинской церкви более 200 лет. Ее возведение совпадает с датой наполеоновского нашествия.

Первое, что сразу бросается в глаза, - это особенная красота здания. Оно построено в стиле классицизма. Как и многие храмы после революции церковь постигла печальная участь. В 30 годы ее закрыли, а помещение использовали под сельскохозяйственный склад. Службы возобновились здесь лишь 25 лет назад.

«Поначалу у нас, конечно, службы проводили даже не под крышей, то есть у нас здесь было все настолько разрушено. Еще идут реставрации и будет еще красивее намного с помощью божьей и по великой любви прихожан к своему храму и своему селу», - прихожанка Ильинской церкви села Петровское Ольга Лысова.

В церкви хранятся частицы почитаемых Святых и даже есть своя чудо-икона Ильи Пророка. Когда ее подарили храму, она была полностью темная, но со временем на ней начали проявляться лики. Ольга Владимировна уверена, что это чудо - следствие искренних молитв прихожан.

Идея проводить экскурсии для студентов принадлежит Воскресенским краеведам и проходит в рамках проекта «Прогулки по историческим местам». Ребята посетили сразу два старинных храма в селе Петровское и Марчугах, узнали про вотчину Дмитрия Пожарского и искренне заинтересовались историей родного края.

«Это была тишина, это раз. А, во-вторых, у всех просто горели глаза от того, что они услышали. Когда мы вышли из храма, я им говорю. Какая история глубокая нашего края, мы ничего не знаем», - рассказала заведующая отделом по воспитательной работе Воскресенского института туризма Галина Юркова.

Краеведческие экскурсии по историческим местам Воскресенского края будут продолжены. Ведь там где молодое поколение с любовью относятся к своим истокам, можно с надеждой смотреть в будущее.

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