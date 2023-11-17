Воскресенские школьники встретились с заслуженным химиком России Андреем Норовым

Повар из Звенигорода Олег Коробань возродил в своем ресторане традиции старинной русской кухни

Повар из Звенигорода Одинцовского городского округа Олег Коробань возродил традиции старинной русской кухни Придонья. В его ресторане можно попробовать баранину, пюре, репу и другие блюда.

«Наше старинное блюдо состоит из репы, баранины, баранины непростой, а томленой в квасе и шалфее. Вот такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюд, обыгранное, конечно, в современной интерпретации», - рассказал повар.

Сначала следует запечь репу при 200 градусах, затем поставить на нее баранину.

«Дальше нам нужно заняться нашей бараниной. Сначала вдоль волокон, затем поперек. Это главное правило, для того, чтобы баранина была мягчайшей и прям таяла. Баранина - мясо непростое. Поэтому вдоль волокон вначале», - пояснил Коробань.

Сам Олег Коробань из небольшого хутора в Ростовской области. Всерьез увлекся возрождением рецептов старинной русской кухни в ресторане в Звенигороде. Повар уверен, что те самые блюда, которыми лакомились наши предки, незаслуженно недооценены и забыты.

Всегда считалось, что русская кухня жирная, тяжелая и уж никак не сочетается с правильным питанием. Это заблуждение, считает Коробань.

«Смотрите, какой баланс. У нас сегодня баранина - это жирное мясо. У нас с вами репа. Плюс у нас хруст есть. Добавлена современная нотка в виде чили. То есть мы обыгрываем рецептуры», - заявил кулинар.

В ресторане в Звенигороде есть ферментированные щи из квашенной капусты, похлебка с рыбой, котлета пожарская, тельное. Рецепты старинные, однако оформление и подача современные.

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