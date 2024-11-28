Воскресенцы приняли участие в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья

Съезд собрал руководителей муниципалитетов и председателей советов депутатов городских округов. Они подвели итоги трехлетней деятельности, обсудили самые актуальные вопросы и озвучили задачи на будущее.

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная отметила, что на площадке Совета можно и нужно задавать вопросы и рассказывать о форматах своей работы. «Совет муниципальных образований - это место, где мы можем встретиться и обсудить насущные проблемы», - сказала она.

Исполняющий обязанности председателя Сергей Мужальских рассказал участника съезда о работе Совета муниципальных образований региона. Он отметил, что команды городских округов оказывают огромную помощь участникам спецоперации и их семьям. На эти цели Совет выделил более полутора миллионов рублей.

Работе с сельскими старостами также уделяется большое внимание. Совет в 2023 году выступил учредителем Ассоциации сельских старост региона, которая активно работает в населенных пунктах Подмосковья.

В 2025 году Совет планирует заниматься повышением престижа муниципальной службы, формирование единой муниципальной повестки, поддержкой местных команд и подготовкой кадров, продвижением местных инициатив.

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