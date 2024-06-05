Восемь выпускников школ Химок получили 100 баллов на ЕГЭ

Поздравил выпускников с высокими результатами глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Экзамен по литературе успешно сдали семь школьников, и еще одна выпускница вышла с сотней баллов с госэкзамена по химии.

«ЕГЭ - это важный для ребят этап на пути к заветной цели. Впереди поступление в вуз. Поздравляю выпускников и их наставников», - написал Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Дарья Волкова и Дарья Труба из лицея № 12, Камилла Бирюкбаева и Софья Михненко из лицея № 15, Юлия Чулкова из школы № 1, Злата Цуприяк из школы «Наследие» и Аделина Шаймарданова из НОЧУ «Современная школа» отличились на экзамене по литературе. У выпускницы лицея № 12 Дарьи Шелеповой - 100 баллов по химии.

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершится 11 июня. Последними ученики пойдут сдавать такие предметы как история, биология и письменная часть по иностранным языкам. Резервные дни для прохождения испытаний пройдут в период с 20 июня по 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».