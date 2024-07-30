Восемь водозаборных узлов отремонтируют в Пушкино до конца 2026 года

Контракты были заключены на реконструкции водозаборных узлов с установкой станции водоподготовки. В перечень попал объект в микрорайоне Клязьма. Его должны отремонтировать до конца 2026 года. В поселке Тарасовка работы также планируют закончить в 2026 году. В селе Левково управятся быстрее - в 2025 году.

Администрации также предстоит заключить контракты на выполнение ремонтов на водозаборном узле № 1 - документ планируют подписать в августе этого года. Контракты на объекты № 12, № 14 и № 18 оформят в сентябре.

Договоренность на разработку проектной документации для реконструкции водозаборного узла № 6 в поселке Лесной заключена. Подрядная организация приступила к работе, Срок выполнения - до конца 2025 года.

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