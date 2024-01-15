Восемь школ отремонтировали в Климовске после сбоев в подаче отопления — Андрей Воробьев

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Два из 16 образовательных учреждений Климовска все это время работали штатно. В восьми уже завершился ремонт, в шести - еще продолжается.

«После общения с жителями зашел в Гимназию имени Подольских курсантов - корпус на Первомайской улице. Единственная школа, которую мы пока не открываем. Все остальные тут работают. Здание дополнительно отогреваем тепловыми пушками», - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор проверил академический корпус гимназии на улице 50 лет Октября.

«Здесь ребята уже вышли на учебу, в здании тепло», - отметил Андрей Воробьев.

В актовом и спортивном залах заменили радиаторы, чтобы педагогам и школьникам было комфортно.

«Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды - мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать их во всех классах Климовска, где не было тепла», - добавил губернатор.

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В микрорайоне Климовск - 16 образовательных центров. После коммунальной аварии на частной котельной тепло вернулось во все помещения, кроме Гимназии имени Подольских курсантов. Корпус дополнительно отогревают тепловыми пушками, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.