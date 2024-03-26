Восемь семей из Одинцова переедут из ветхого жилья в новое

Эти семьи покинули свои старые дома, построенные еще в 1920 году. В новых квартирах выполнен муниципальный ремонт, установлены стеклопакеты, радиаторы, сантехника, электрооборудование. Проект переселения реализован благодаря усилиям застройщика «СЗ Вектор Недвижимости», который передал новостройки в муниципальную собственность.

В прошлом году инвестором также расселены еще два старых дома, что позволило пяти семьям переехать в более комфортабельное жилье. В планах расселение еще одного дома, где проживает 14 семей.

После завершения всех расселений на месте старых зданий планируется строительство нового детского сада на 245 мест, что станет значительным вкладом в развитие социальной инфраструктуры района.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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