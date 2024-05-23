Восемь предпринимателей разместили сезонные кафе в Солнечногорске

Вне зависимости от типа нестационарного торгового объекта действуют общие правила оформления и размещения. Конструкции должны быть оформлены в едином архитектурном стиле со зданием, где размещено стационарное кафе, запрещено использовать садовую мебель и располагать площадки на крышах жилых домов. Кафе должно быть легковозводимым.

«Порядок размещения и установки летних площадок общепита регулируется администрацией муниципалитета. Но прежде, чем писать заявление на открытие летнего кафе, предпринимателю нужно разработать эскизный проект заведения, в котором четко прописываются его параметры», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заключить договор на размещение мобильного торгового объекта или летнего кафе можно через региональный портал государственных услуг. Более подробную информацию предприниматели могут получить в Управлении потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации по телефону: 8 (496) 263-85-47.

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