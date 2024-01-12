12 января 2024, 13:58

Восемь площадок для Крещенских купаний обустроят в Истре

Телеканал «360»
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Для жителей и гостей Истринского округа подготовят восемь площадок для Крещенских купаний. Купели обустроят у святых мест и храмов, в том числе вблизи Ново-Иерусалимского монастыря.

Купели оборудуют на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, в селе Павловская Слобода, на Истринском водохранилище у хутора Ламишино, на церковном пруду в деревне Куртниково, на пруду на Северной улице в селе Новопетровское, на Нагорной улице в селе Дарна, в поселке Троицкий и в деревне Глебово.

Все места для проведения Крещенских купаний обустроят в соответствии с требованиями безопасности. Там проведут отбор проб воды для микробиологического анализа. Локации будут освещены и оборудованы нескользящими трапами для безопасного спуска к воде. Предусмотрена и подводная подсветка.

Для удобства жителей организуют автомобильные стоянки. Гости смогут бесплатно угоститься кашей на полевой кухне и согреться, выпив горячий чай.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить волонтеры, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и администрации.

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Истра Религия
12 января 2024, 13:50
Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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В 2023 году в Подмосковье заготовили более 6 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее.

По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, развитию донорского движения уделяют особое внимание.

«Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому, ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов», - сказала она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, а также пациентам с ожогами, сильной кровопотерей, больным онкологическими и другими заболеваниями.

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Врачи
12 января 2024, 13:46
Открытые Абакумовские чтения пройдут в Коломне 16 января
Unsplash
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Ежегодная научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» пройдет в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На конференции обсудят современный музей в провинции и его роль в культурном развитии городского округа. Специалисты расскажут о творческом наследии, которое хранится в коллекциях таких музеев, и о новых форматах работы с посетителями.

Отдельным блоком значится обсуждение актуальных проблем музейного дела. Работники смогут обменяться опытом и знаниями, представить результаты исследовательской деятельности и определить перспективы дальнейшего развития.

Начало программы в 12:00. Подробности о мероприятии можно узнать на сайте галереи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Коломна Музеи
12 января 2024, 13:34
Творческие встречи к 100-летию писателя и сценариста Бориса Васильева пройдут в Солнечногорске
Unsplash
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Сто лет со дня рождения советского и российского писателя и сценариста Бориса Львовича Васильева исполнится 24 мая 2024 года. В Солнечногорске, где он провел половину своей жизни, пройдет ряд мероприятий, творческих встреч и акций в рамках проекта «Васильевы зори».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что под Солнечногорском открыли памятник историку Василию Татищеву.

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Организатором проекта выступит Центральная детская библиотека Солнечногорска, которая с 2018 года носит имя Бориса Васильева. В год 100-летия поэта пройдут круглые столы для почитателей творчества, цикл встреч для школьников, акции «Васильев. Бесконечность…» и «Васильевский флажок» и многое другое. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по ссылке.

«В округе вопросам сохранения культурного наследия уделяем большое внимание. В год 100-летия Бориса Васильева сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили ряд уникальных мероприятий, которые позволят нашим жителям, и в том числе подрастающему поколению, узнать еще больше о писателе и его произведениях» , - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Солнечногорск Литература
12 января 2024, 13:19
Около 180 семей в трудной жизненной ситуации получили помощь в центре «Растим вместе» в Солнечногорске за год
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Центр помощи семье и детям «Растим вместе» в Солнечногорске в 2023 году оказал помощь 176 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Люди получили временный кров, сопровождение и комплексную поддержку.

Среди тех, кто получил помощь были 16 женщин с новорожденными детьми и 60 семей беженцев. Центр «Растим вместе» ведет и духовную работу с подопечными: проводятся доверительные беседы, совершаются совместные молебны.

«Одна мама написала отказ от новорожденной, впоследствии при участии центра помощи приняла решение вернуть дочь. Одного новорожденного в приют центра привезли после выписки из родильного дома, у мамы отсутствовала регистрация, и до родов она жила на улице», - рассказали в центре.

За год центр передал семьям более 3,9 тысяч килограммов продуктов, 18 тысяч килограммов вещей, а также памперсы, детское питание, моющие средства, канцелярские принадлежности и сладкие новогодние подарки.

Центр помогал нуждающимся семьям в Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской областях, а также жителям в зоне специальной военной операции и военнослужащим. Объем гуманитарных посылок составил более 14 тысяч килограммов Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион максимально вовлечен в помощь семьям участников СВО.

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Благотворительность Дети Солнечногорск

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