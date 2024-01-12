Восемь площадок для Крещенских купаний обустроят в Истре

Купели оборудуют на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, в селе Павловская Слобода, на Истринском водохранилище у хутора Ламишино, на церковном пруду в деревне Куртниково, на пруду на Северной улице в селе Новопетровское, на Нагорной улице в селе Дарна, в поселке Троицкий и в деревне Глебово.

Все места для проведения Крещенских купаний обустроят в соответствии с требованиями безопасности. Там проведут отбор проб воды для микробиологического анализа. Локации будут освещены и оборудованы нескользящими трапами для безопасного спуска к воде. Предусмотрена и подводная подсветка.

Для удобства жителей организуют автомобильные стоянки. Гости смогут бесплатно угоститься кашей на полевой кухне и согреться, выпив горячий чай.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить волонтеры, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и администрации.

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