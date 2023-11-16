Восемь новых катков откроют в Подмосковье в декабре
Новые катки откроются в Подмосковье к концу года. В Министерстве благоустройства региона рассказали, где появится лед для хоккея и массовых катаний.
«Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа.
Планируется, что на всех объектах организуют прокат инвентаря. Рядом расположат палатки с горячим чаем, снеками и питанием.
Благоустройство парков, создание новых общественных пространств и модернизация уже существующих и любимых жителями - одна из приоритетных задач Подмосковья. О том, как организована работа в этом направлении , рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.