Восемь новых катков откроют в Подмосковье в декабре

«Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа.

Планируется, что на всех объектах организуют прокат инвентаря. Рядом расположат палатки с горячим чаем, снеками и питанием.

Благоустройство парков, создание новых общественных пространств и модернизация уже существующих и любимых жителями - одна из приоритетных задач Подмосковья. О том, как организована работа в этом направлении , рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.