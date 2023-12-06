Восемь лыжных трасс и 20 катков будут работать в Дмитровском округе зимой

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Главный тренер сборной Дмитрова по биатлону Павел Сарико готовит лыжню для воспитанников Центра зимних видов спорта. Для этого он использует снегоход со специальным прицепом. На подготовку качественной трассы протяженность пять километров уходит от четырех до шести часов.

«Сейчас во время обильных снегопадов мы трассу готовим каждый день. У нас для этого есть „Буран“, есть трамбующее прицепное устройство, которое прикатывает трассу и разбивает комки», - поделился Павел.

На стадионе «Торпедо» тоже кипит работа - там заливают каток. Необходимо залить лед толщиной не менее пяти сантиметров. Кроме того, уже подготовлена хоккейная коробка. Там установили световые инсталляции, нарядили елку, подготовили фотозону.

«Сегодня на стадионе „Торпедо“ мы готовим каток и хоккейную коробку, Также на объекте у нас есть теплые раздевалки и прокат коньков. Режим работы с 11:00 до 21:00. Заливка катка ведется по регламенту, который нам прислало Министерство спорта Московской области», - рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа Дмитров Михаил Сентюрин.

Открытие катка запланировано на 8 декабря, а хоккейной коробки - на 15 декабря.